經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

影／績效送上門！2逃逸移工酒駕到派出所要領回手機當場被逮

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

績效主動送上門！二名逃逸移工前晚酒後共乘機車，到台中市大甲警分局大甲派出所要領回遺失的手機，二人全身酒味，騎車者被測出酒精濃度超標，二人逃逸和酒駕罪當場被逮。

前晚一名熱心民眾撿到手機送交大甲派出所，失主越南籍32歲阮姓男子撥打電話確認後急著到所領取，他騎機車載著同鄉27歲蘇男晃騎到派出所。

二人一踏進派出所內，濃厚酒味立即發出，員警當場聞到二人身上酒氣薰天，心想「這是在挑釁，還是在自首？」

警方確認阮男酒駕行徑後立即實施酒測，阮男數值超過標準值二倍多；警方更查出二名移工居然都是資深逃逸移工，二人逃逸多年，阮男本以為單純到派出所拿手機，結果手機被扣，車子被拖吊保管，二人逃逸身分也被查獲，阮男還被依公共危險罪嫌移送法辦。

員警說，任警職多年，第一次遇到這種「外送到所」的績效。阮男因公共危險罪被移送台中地檢署，蘇男身為後座乘客未勸阻，還一起被移送移民署專勤隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

二名逃逸移工酒後共乘機車，到台中市大甲警分局大甲派出所要領回遺失的手機，逃逸和酒駕罪當場被逮。圖／警方提供
二名逃逸移工酒後共乘機車，到台中市大甲警分局大甲派出所要領回遺失的手機，逃逸和酒駕罪當場被逮。圖／警方提供

計程車過斑馬線未禮讓行人罰6千 運將辯慢慢通過法官認定還是違規

白姓計程車司機開車通過路口斑馬線時，與行人的距離僅約2公尺，不足1個車道寬度，收到6000元罰單。白男說，路口人多車多，他是慢慢通過，訴請撤銷罰單。法官指出，白男雖然是緩慢通過路口，但與行人相距太近仍屬違規，駁回告訴。

扯鈴教練當共諜二審仍判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織也判3年徒刑

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，透過地下匯兌業者收取中共資金，招攬多名現役軍職、海巡人員而替為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10名被告，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷，一審判魯10年6月徒刑、郭3年10月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今仍判魯10年6月徒刑，郭則改判3年，可上訴。

影／高雄取締毒駕大執法 男子車速忽快忽慢露馬腳

高雄市小港區3月7日晚間發生毒駕肇事，造成機車騎士和乘客1死2傷，高雄市警局昨天起，啟動「取締毒駕、酒駕大執法」，查獲2人毒駕、13人酒駕。

影／績效送上門！2逃逸移工酒駕到派出所要領回手機當場被逮

績效主動送上門！二名逃逸移工前晚酒後共乘機車，到台中市大甲警分局大甲派出所要領回遺失的手機，二人全身酒味，騎車者被測出酒精濃度超標，二人逃逸和酒駕罪當場被逮。

光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

花蓮洪災...光復鄉長遭訴 求刑10年

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月洪災釀十九死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，昨依刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑十年。鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬涉犯同罪求刑九年。

