聽新聞
0:00 / 0:00
影／績效送上門！2逃逸移工酒駕到派出所要領回手機當場被逮
績效主動送上門！二名逃逸移工前晚酒後共乘機車，到台中市大甲警分局大甲派出所要領回遺失的手機，二人全身酒味，騎車者被測出酒精濃度超標，二人逃逸和酒駕罪當場被逮。
前晚一名熱心民眾撿到手機送交大甲派出所，失主越南籍32歲阮姓男子撥打電話確認後急著到所領取，他騎機車載著同鄉27歲蘇男晃騎到派出所。
二人一踏進派出所內，濃厚酒味立即發出，員警當場聞到二人身上酒氣薰天，心想「這是在挑釁，還是在自首？」
警方確認阮男酒駕行徑後立即實施酒測，阮男數值超過標準值二倍多；警方更查出二名移工居然都是資深逃逸移工，二人逃逸多年，阮男本以為單純到派出所拿手機，結果手機被扣，車子被拖吊保管，二人逃逸身分也被查獲，阮男還被依公共危險罪嫌移送法辦。
員警說，任警職多年，第一次遇到這種「外送到所」的績效。阮男因公共危險罪被移送台中地檢署，蘇男身為後座乘客未勸阻，還一起被移送移民署專勤隊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。