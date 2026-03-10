影／績效送上門！2逃逸移工酒駕到派出所要領回手機當場被逮

績效主動送上門！二名逃逸移工前晚酒後共乘機車，到台中市大甲警分局大甲派出所要領回遺失的手機，二人全身酒味，騎車者被測出酒精濃度超標，二人逃逸和酒駕罪當場被逮。

前晚一名熱心民眾撿到手機送交大甲派出所，失主越南籍32歲阮姓男子撥打電話確認後急著到所領取，他騎機車載著同鄉27歲蘇男晃騎到派出所。

二人一踏進派出所內，濃厚酒味立即發出，員警當場聞到二人身上酒氣薰天，心想「這是在挑釁，還是在自首？」

警方確認阮男酒駕行徑後立即實施酒測，阮男數值超過標準值二倍多；警方更查出二名移工居然都是資深逃逸移工，二人逃逸多年，阮男本以為單純到派出所拿手機，結果手機被扣，車子被拖吊保管，二人逃逸身分也被查獲，阮男還被依公共危險罪嫌移送法辦。

員警說，任警職多年，第一次遇到這種「外送到所」的績效。阮男因公共危險罪被移送台中地檢署，蘇男身為後座乘客未勸阻，還一起被移送移民署專勤隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康