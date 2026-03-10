光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

花蓮地檢署表示，其他有關民眾告訴、告發花蓮縣政府及其他中央機關等相關人員，在災害防救過程中是否涉及刑事責任部分，檢方會秉持公正立場持續偵辦，以釐清事實真相。檢方強調，該案將持續向上查，不會到鄉公所就畫下句點，不排除約談縣長徐榛蔚等人。

罹難者家屬林小姐表示，馬太鞍溪堰塞湖事件不是起訴三個人，就能扛起十九罹難者加五條失蹤人命，家屬的痛迄今難平復，檢調應調查縣長、村長等各層責任，中央責任與角色也不能忽略，真相要查個水落石出，不要二度傷害罹難者家屬的心。

另一名不具名災民說，鄉長在一級警戒期間先去宜蘭玩，回到地方又顧著吃吃喝喝，洪水沖下來時，許多商家都還在營業，根本沒有被通知要撤離「這種人被關罪有應得。」

縣府表示，災害發生後，一切依災害防救法投入救災任務。

縣府表示，中央對於馬太鞍溪堰塞湖影響範圍與撤離人數評估前後反覆，災前短短兩天內規模急遽放大，撤離人數從二五九戶、約六九○人，暴增至一八○○戶、約八千人，匡列人數增加近十一倍，是台灣史無前例的撤離規模。

縣府認為，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，未基於事實與法制檢討，無助於制度精進與防災改革。

國民黨花蓮縣議員吳建志說，台灣災害防救體系從來不是一個鄉公所能單獨承擔，從中央到地方，應是一整套縝密的預警、通報與撤離機制。如果制度健全、指揮明確，「怎麼會讓十九名鄉親在洪水中喪命？」中央不該在悲劇發生後，把責任推給基層公務員，開脫自身職責。

民進黨花蓮縣議員胡仁順說，馬太鞍事件造成重大傷亡，政治責任、刑事責任都要釐清，縣府是否失職也要調查。