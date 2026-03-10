聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災...光復鄉長遭訴 求刑10年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

洪災造成十九死五失蹤，花蓮地檢署昨起訴光復鄉長林清水（左）等三人，對林求處十年徒刑。本報資料照片
洪災造成十九死五失蹤，花蓮地檢署昨起訴光復鄉長林清水（左）等三人，對林求處十年徒刑。本報資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月洪災釀十九死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，昨依刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑十年。鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬涉犯同罪求刑九年。

花蓮地檢署指出，去年七月底馬太鞍溪上游因土石崩落形成堰塞湖，因樺加沙颱風逼近，中央啟動防災應變。農業部初步將可能受影響區域畫定為鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村，以及光復鄉大平村、大馬村與東富村。

林保署花蓮分署九月廿一日發布土石流黃色警戒，建議影響範圍內弱勢族群先撤離，林清水當時在宜蘭參訪，未立即趕回坐鎮防災。當日下午三時中央災害應變中心開視訊會議，張源寶代表參加，會議決議將影響範圍擴大至光復鄉十個村、一七四四戶。

檢方指出，林清水與張源寶明知警戒情勢升高，林當晚返鄉後未立即投入防災指揮；九月廿二日林保署發布紅色警戒，建議立即強制撤離，鄉公所僅針對大馬村香草社區、大平村二鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，也未協調警方淨空警戒區域；更離譜的是，林清水在洪災前一天下午還擅離職守，前往鳳林鎮某牙醫診所植牙。

檢方指控，三人為掩蓋未落實撤離作業失誤，向中央災害應變中心及花蓮縣府回報時，明知未清查實際人口、未撤離全數保全戶，仍捏造垂直避難人數、依親及撤離數字；花蓮縣災害應變中心會議中，林清水更回報已完成預防性撤離，實際上仍有居民留在警戒區。

檢方表示，三人犯後推諉卸責、飾詞狡辯，態度惡劣，建請法院從重量刑，對林清水求處十年徒刑，張源寶與王詠濬各求刑九年。

七十歲林清水出身農會系統，投入政壇前是花蓮光豐地區農會七連霸農會總幹事，已是第二任鄉長。花蓮地檢署今年一月搜索林清水住處、光復鄉公所等八處地點，調閱撤離名冊、防災通報等物證，帶回林清水等人，複訊後向法院聲押林獲准；林昨天移審法院以一百萬元交保，裝電子設備監控。

秘書張源寶當時以廿萬元交保，民政課長王詠濬十五萬元交保，搭配電子監控、限制住居及出境出海。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年九月溢流潰決，大水夾帶泥沙造成光復鄉市區被覆上一層黏稠淤泥，滿目瘡痍。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年九月溢流潰決，大水夾帶泥沙造成光復鄉市區被覆上一層黏稠淤泥，滿目瘡痍。本報資料照片

樺加沙颱風 馬太鞍溪

延伸閱讀

堰塞湖警戒卻未撤離？花蓮光復鄉長林清水涉失職 100萬交保

花蓮總預算案府會陷僵局 縣府：重創縣民權益

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

相關新聞

花蓮洪災...光復鄉長遭訴 求刑10年

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年九月洪災釀十九死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，昨依刑法公務員廢弛職務釀成災害、行使公務員登載不實準公文書、過失致死等罪起訴，求刑十年。鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬涉犯同罪求刑九年。

堰塞湖警戒卻未撤離？花蓮光復鄉長林清水涉失職 100萬交保

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，起訴求刑10年。法院今晚開庭，裁定林清水100萬元交保。

光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

不滿漲房租砍死前永和市長胞妹 6旬翁殺人判無期徒刑

新北市中和前年10月發生68歲房客張學義，疑因不滿身為前永和市長洪一平胞妹的洪姓女房東漲房租還要求平分電費，雙方爆發激烈爭執，張翁一怒之下，不僅持刀連刺洪婦10餘刀，待洪婦倒地還掐脖使其斷氣。新北地方法院國民法官，分別依殺人及違法持有刀械罪，判處張翁無期徒刑及6個月徒刑。

蔡正元三中案判3年6月有罪定讞 高院已將卷證送達檢方安排執行

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審去年12月31日判處3年6月徒刑定讞，先前因高院尚未將卷證送至檢方而未通知執行，蔡也聲請再審爭取清白；據悉，高院已於上周五將卷證送檢方執行，台灣高等檢察署也確實已收到相關資料，而台北地檢署將在收到卷證後再安排執行時間。

台中檢察官黃鈺雯跨境司法合作貢獻卓越 榮獲十大傑出女青年

台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦詐欺、毒品、貪瀆、重大金融犯罪，成果斐然，更成功促成歐洲首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現跨境司法合作的新里程碑，今年獲得「十大傑出女青年」。昨天由立法院前院長王金平頒獎，表揚黃的貢獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。