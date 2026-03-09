堰塞湖警戒卻未撤離？花蓮光復鄉長林清水涉失職 100萬交保

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，起訴求刑10年。法院今晚開庭，裁定林清水100萬元交保。

70歲林清水在今年1月遭檢方搜索住處、光復鄉公所等地點，調閱撤離名冊、防災通報等物證，檢方複訊後以有串供、逃亡之虞，向法院聲羈獲准，持續羈押至今。檢方今天提起公訴，移審花蓮地方法院，法院今晚開接押庭，約9時裁定，林清水100萬元交保，並裝電子設備監控。截止晚上10時，林清水尚未離開地院。

檢方表示，去年7月底馬太鞍溪上游因土石崩落形成堰塞湖，因樺加沙颱風逼近，中央啟動防災應變。農業部林保署花蓮分署分別發布黃色、紅色警戒，但林清水在宜蘭參訪；發生洪災前一天，鄉公所僅針對大馬村香草社區、大平村二鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，也未協調警方淨空警戒區域；更離譜的是，林清水在洪災前一天下午還擅離職守，前往鳳林鎮某牙醫診所植牙。

檢方指出，林清水、鄉公所秘書張源寶、民政課長王詠濬捏造垂直避難人數、依親及撤離數字，在花蓮縣災害應變中心會議中，林清水更回報已完成預防性撤離，實際上仍有居民留在警戒區。