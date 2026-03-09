快訊

遊園車墜谷事故兩家庭悲劇 夫妻陰陽兩隔、姊弟5人受傷

大研生醫、尚凡國際創辦人張家銘辭世 享年46歲

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿漲房租砍死前永和市長胞妹 6旬翁殺人判無期徒刑

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

新北市中和前年10月發生68歲房客張學義，疑因不滿身為前永和市長洪一平胞妹的洪姓女房東漲房租還要求平分電費，雙方爆發激烈爭執，張翁一怒之下，不僅持刀連刺洪婦10餘刀，待洪婦倒地還掐脖使其斷氣。新北地方法院國民法官，分別依殺人及違法持有刀械罪，判處張翁無期徒刑及6個月徒刑。

國民法官合議庭表示，有關張翁控制力下降部分，經鑑定犯案當下並未顯著降低；殺人部分雖有自首，但犯後態度不佳。因此兩種減刑事項都未獲合議庭予以減刑。

現年68歲張翁前年7月與19歲有精神障礙的兒子，以每月6000元價格租下75歲洪婦雅房，但父子倆入住後，洪婦卻要求張翁每月多付3000元網路費、水電及瓦斯費，讓他心生不滿。

案發當天上午7時許，洪婦度向張翁要求平分電費，張翁不滿嗆聲要退租，要求洪女返還15000元押金並提供補償，遭洪女斷然拒絕並辱罵三字經。張翁一時情緒失控，持長約56公分的非農用掃刀朝洪女頭、頸部、背部猛砍10多刀。

張翁行凶後，見洪婦已不支倒地，竟還上前掐住其脖子，直到洪婦斷氣才放手。手段相當凶殘。洪婦緊急送醫仍宣告不治，事後確認主要死因為出血性休克與呼吸衰竭。

新北市中和一名68歲房客張學義疑因不滿洪姓女房東擅漲房租，一怒之下持刀連刺洪婦10餘刀並掐脖使其斷氣，新北地方法院國民法官今依殺人及違法持有刀械罪判處他無期徒刑及6個月徒刑。圖／聯合報系資料照片
新北市中和一名68歲房客張學義疑因不滿洪姓女房東擅漲房租，一怒之下持刀連刺洪婦10餘刀並掐脖使其斷氣，新北地方法院國民法官今依殺人及違法持有刀械罪判處他無期徒刑及6個月徒刑。圖／聯合報系資料照片

永和 殺人 國民法官 房租

延伸閱讀

男毒駕撞死三寶媽被收押 陳其邁喊不可容忍...雄檢：絕不寬貸

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

高雄三寶媽遭毒駕男撞死 陳其邁深夜發聲「社會不能容忍」

獨／不滿姊妹擅自信託老母千萬財產 三重莽弟手刃親姊家暴殺人起訴

相關新聞

不滿漲房租砍死前永和市長胞妹 6旬翁殺人判無期徒刑

新北市中和前年10月發生68歲房客張學義，疑因不滿身為前永和市長洪一平胞妹的洪姓女房東漲房租還要求平分電費，雙方爆發激烈爭執，張翁一怒之下，不僅持刀連刺洪婦10餘刀，待洪婦倒地還掐脖使其斷氣。新北地方法院國民法官，分別依殺人及違法持有刀械罪，判處張翁無期徒刑及6個月徒刑。

蔡正元三中案判3年6月有罪定讞 高院已將卷證送達檢方安排執行

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審去年12月31日判處3年6月徒刑定讞，先前因高院尚未將卷證送至檢方而未通知執行，蔡也聲請再審爭取清白；據悉，高院已於上周五將卷證送檢方執行，台灣高等檢察署也確實已收到相關資料，而台北地檢署將在收到卷證後再安排執行時間。

台中檢察官黃鈺雯跨境司法合作貢獻卓越 榮獲十大傑出女青年

台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦詐欺、毒品、貪瀆、重大金融犯罪，成果斐然，更成功促成歐洲首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現跨境司法合作的新里程碑，今年獲得「十大傑出女青年」。昨天由立法院前院長王金平頒獎，表揚黃的貢獻。

小孩哭鬧擾鄰…三寶媽罰1000元 法官「無證據」撤銷罰鍰

龔姓婦人被鄰居檢舉家中噪音擾人，警方獲報處理，依社會秩序維護法裁罰1000元；龔婦不服聲明異議，表示獨力帶3個小孩，已盡力教導等，台北地院法官認為，無證據噪音確實來自龔婦家中，撤銷原處分，不罰龔婦確定。

檢舉違停爆口角！駕駛收罰單刻意碰撞 母女再告性騷恐嚇

吳姓女子近日與女兒行經台北市中山區松江路一處巷內，見汽車違停人行道想拍照檢舉，卻與汽車駕駛姜姓男子爆口角，警方介入舉發違停，母女又認過程中遭對方碰撞身體，事後提告性騷擾、恐嚇等罪，警方正通知姜男到案說明，將依法函送偵辦。

松山文創園區10枚手作戒指遭竊 老翁順手牽羊被警鎖定

台北市松山文創園區某手作飾品店有約10枚以外國硬幣翻製的戒指在昨天失竊，損失4萬餘元，警方獲報檢視監視器影像，發現一名老翁涉嫌從商品架行竊，將追查身分通知到案，依竊盜罪究辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。