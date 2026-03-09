聽新聞
0:00 / 0:00
不滿漲房租砍死前永和市長胞妹 6旬翁殺人判無期徒刑
新北市中和前年10月發生68歲房客張學義，疑因不滿身為前永和市長洪一平胞妹的洪姓女房東漲房租還要求平分電費，雙方爆發激烈爭執，張翁一怒之下，不僅持刀連刺洪婦10餘刀，待洪婦倒地還掐脖使其斷氣。新北地方法院國民法官，分別依殺人及違法持有刀械罪，判處張翁無期徒刑及6個月徒刑。
國民法官合議庭表示，有關張翁控制力下降部分，經鑑定犯案當下並未顯著降低；殺人部分雖有自首，但犯後態度不佳。因此兩種減刑事項都未獲合議庭予以減刑。
現年68歲張翁前年7月與19歲有精神障礙的兒子，以每月6000元價格租下75歲洪婦雅房，但父子倆入住後，洪婦卻要求張翁每月多付3000元網路費、水電及瓦斯費，讓他心生不滿。
案發當天上午7時許，洪婦度向張翁要求平分電費，張翁不滿嗆聲要退租，要求洪女返還15000元押金並提供補償，遭洪女斷然拒絕並辱罵三字經。張翁一時情緒失控，持長約56公分的非農用掃刀朝洪女頭、頸部、背部猛砍10多刀。
張翁行凶後，見洪婦已不支倒地，竟還上前掐住其脖子，直到洪婦斷氣才放手。手段相當凶殘。洪婦緊急送醫仍宣告不治，事後確認主要死因為出血性休克與呼吸衰竭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。