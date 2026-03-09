快訊

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡正元三中案判3年6月有罪定讞 高院已將卷證送達檢方安排執行

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審去年12月31日判處3年6月徒刑定讞，先前因高院尚未將卷證送至檢方而未通知執行，蔡也聲請再審爭取清白；據悉，高院已於上周五將卷證送檢方執行，台灣高等檢察署也確實已收到相關資料，而台北地檢署將在收到卷證後再安排執行時間。

高院去年12月31日判決三中案之後，逾2個月未將卷證送給檢方，當時高院指出，因本案卷宗、證物多達200宗、200項，書記官已加速整理，並儘速移送檢方執行。據悉，高院已於3月6日將卷證送給檢方，高檢署也確認收卷，將依程序處理中。

蔡正元另涉商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一審判6月得易科罰金之刑，二審也維持一審判決，目前上訴三審審理中。蔡正元針對業務侵占判決確定部分，向高院聲請再審，認為確定判決認知錯誤，阿波羅公司只是他處理中影股權交易案、莊婉均掏空案的「平台工具」。

蔡正元當時指出，他和中投公司、莊婉均、羅玉珍之間有複雜的債權債務關係，原確定判決認定他是阿波羅公司員工，而成立侵占，但實際上是他委託阿波羅公司，而非莊婉均、羅玉珍委託的，要是他是為阿波羅公司員工，根本不用處理莊婉均掏空案。

他更說，他處理掏空案時，黑道還因不滿他的作法，還找人向他開2次槍，其中一次危及生命，若他不幸身亡，法院也不用費心處理本案，「我早就化作骨灰」，他為此付出龐大代價，甚至生命代價。

蔡正元認為檢方「先射箭再畫靶」，找罪名扣在他頭上，一審法院不理解其中緣故，二審法院又接受如此解釋，但與事實不符，他才聲請再審盼法院明察。

國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片

蔡正元 三中案

延伸閱讀

法界：法官依交付帳戶量判決無罪 與實務有落差

交出2帳戶淪詐團金流樞紐 男子遭嘉義地院重判2年8月引關注

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

「黃金署長」收賄千萬判刑55年北檢火速發監 黃季敏落寞上囚車畫面曝

相關新聞

不滿漲房租砍死前永和市長胞妹 6旬翁殺人判無期徒刑

新北市中和前年10月發生68歲房客張學義，疑因不滿身為前永和市長洪一平胞妹的洪姓女房東漲房租還要求平分電費，雙方爆發激烈爭執，張翁一怒之下，不僅持刀連刺洪婦10餘刀，待洪婦倒地還掐脖使其斷氣。新北地方法院國民法官，分別依殺人及違法持有刀械罪，判處張翁無期徒刑及6個月徒刑。

蔡正元三中案判3年6月有罪定讞 高院已將卷證送達檢方安排執行

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審去年12月31日判處3年6月徒刑定讞，先前因高院尚未將卷證送至檢方而未通知執行，蔡也聲請再審爭取清白；據悉，高院已於上周五將卷證送檢方執行，台灣高等檢察署也確實已收到相關資料，而台北地檢署將在收到卷證後再安排執行時間。

台中檢察官黃鈺雯跨境司法合作貢獻卓越 榮獲十大傑出女青年

台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦詐欺、毒品、貪瀆、重大金融犯罪，成果斐然，更成功促成歐洲首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現跨境司法合作的新里程碑，今年獲得「十大傑出女青年」。昨天由立法院前院長王金平頒獎，表揚黃的貢獻。

小孩哭鬧擾鄰…三寶媽罰1000元 法官「無證據」撤銷罰鍰

龔姓婦人被鄰居檢舉家中噪音擾人，警方獲報處理，依社會秩序維護法裁罰1000元；龔婦不服聲明異議，表示獨力帶3個小孩，已盡力教導等，台北地院法官認為，無證據噪音確實來自龔婦家中，撤銷原處分，不罰龔婦確定。

檢舉違停爆口角！駕駛收罰單刻意碰撞 母女再告性騷恐嚇

吳姓女子近日與女兒行經台北市中山區松江路一處巷內，見汽車違停人行道想拍照檢舉，卻與汽車駕駛姜姓男子爆口角，警方介入舉發違停，母女又認過程中遭對方碰撞身體，事後提告性騷擾、恐嚇等罪，警方正通知姜男到案說明，將依法函送偵辦。

松山文創園區10枚手作戒指遭竊 老翁順手牽羊被警鎖定

台北市松山文創園區某手作飾品店有約10枚以外國硬幣翻製的戒指在昨天失竊，損失4萬餘元，警方獲報檢視監視器影像，發現一名老翁涉嫌從商品架行竊，將追查身分通知到案，依竊盜罪究辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。