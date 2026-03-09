蔡正元三中案判3年6月有罪定讞 高院已將卷證送達檢方安排執行

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前立委蔡正元因犯業務侵占罪，台灣高等法院二審去年12月31日判處3年6月徒刑定讞，先前因高院尚未將卷證送至檢方而未通知執行，蔡也聲請再審爭取清白；據悉，高院已於上周五將卷證送檢方執行，台灣高等檢察署也確實已收到相關資料，而台北地檢署將在收到卷證後再安排執行時間。

高院去年12月31日判決三中案之後，逾2個月未將卷證送給檢方，當時高院指出，因本案卷宗、證物多達200宗、200項，書記官已加速整理，並儘速移送檢方執行。據悉，高院已於3月6日將卷證送給檢方，高檢署也確認收卷，將依程序處理中。

蔡正元另涉商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一審判6月得易科罰金之刑，二審也維持一審判決，目前上訴三審審理中。蔡正元針對業務侵占判決確定部分，向高院聲請再審，認為確定判決認知錯誤，阿波羅公司只是他處理中影股權交易案、莊婉均掏空案的「平台工具」。

蔡正元當時指出，他和中投公司、莊婉均、羅玉珍之間有複雜的債權債務關係，原確定判決認定他是阿波羅公司員工，而成立侵占，但實際上是他委託阿波羅公司，而非莊婉均、羅玉珍委託的，要是他是為阿波羅公司員工，根本不用處理莊婉均掏空案。

他更說，他處理掏空案時，黑道還因不滿他的作法，還找人向他開2次槍，其中一次危及生命，若他不幸身亡，法院也不用費心處理本案，「我早就化作骨灰」，他為此付出龐大代價，甚至生命代價。

蔡正元認為檢方「先射箭再畫靶」，找罪名扣在他頭上，一審法院不理解其中緣故，二審法院又接受如此解釋，但與事實不符，他才聲請再審盼法院明察。