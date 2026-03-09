台中檢察官黃鈺雯跨境司法合作貢獻卓越 榮獲十大傑出女青年

台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦詐欺、毒品、貪瀆、重大金融犯罪，成果斐然，更成功促成歐洲首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現跨境司法合作的新里程碑，今年獲得「十大傑出女青年」。昨天由立法院前院長王金平頒獎，表揚黃的貢獻。

台中地檢署表示，檢察官黃鈺雯因辦案表現卓越、長期積極投入公共事務，榮獲今年「中華民國第27屆十大傑出女青年」殊榮，頒獎典禮在昨天婦女節當天，在茄曦酒店舉辦，由立法院前院長王金平，為當選人披掛紅色彩帶，表彰黃在司法專業領域的卓越表現、對社會的具體貢獻及其優良品德。

中檢表示，黃鈺雯長期投入偵辦詐欺、毒品、重大金融犯罪及貪瀆案件，辦案成果斐然，曾偵辦跨境詐欺集團案件，成功促成歐洲國家首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現台灣在跨境司法合作上的重要角色。

黃另在偵辦重大金融犯罪案件時，查扣犯罪所得高達台幣32億元，使犯罪集團無法保有不法利益，為被害人日後追償奠定重要基礎，黃更因偵破重大毒品案件，辦案表現優異，先後獲時任行政院長賴清德及現任行政院長卓榮泰頒發「安居緝毒專案」有功人員表揚。

中檢指出，黃鈺雯長期致力於打擊犯罪、守護社會安全及維護司法公信力，其專業表現與公共服務精神，深獲中華民國十大傑出女青年協會肯定。

黃鈺雯說，感謝法務部及本署提供充足偵查資源，感謝同事在案件偵辦過程中的全力支持與協助，未來亦將持續秉持法律專業，致力維護司法正義與社會安全。

台中地檢署檢察官黃鈺雯今年獲得傑出十大女青年。圖／台中地檢署提供