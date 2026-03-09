快訊

經典賽／韓澳戰成韓職冠軍LG雙子「投手內戰」上季11勝孫周永對1勝威爾斯

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

聽新聞
0:00 / 0:00

台中檢察官黃鈺雯跨境司法合作貢獻卓越 榮獲十大傑出女青年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦詐欺、毒品、貪瀆、重大金融犯罪，成果斐然，更成功促成歐洲首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現跨境司法合作的新里程碑，今年獲得「十大傑出女青年」。昨天由立法院前院長王金平頒獎，表揚黃的貢獻。

台中地檢署表示，檢察官黃鈺雯因辦案表現卓越、長期積極投入公共事務，榮獲今年「中華民國第27屆十大傑出女青年」殊榮，頒獎典禮在昨天婦女節當天，在茄曦酒店舉辦，由立法院前院長王金平，為當選人披掛紅色彩帶，表彰黃在司法專業領域的卓越表現、對社會的具體貢獻及其優良品德。

中檢表示，黃鈺雯長期投入偵辦詐欺、毒品、重大金融犯罪及貪瀆案件，辦案成果斐然，曾偵辦跨境詐欺集團案件，成功促成歐洲國家首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現台灣在跨境司法合作上的重要角色。

黃另在偵辦重大金融犯罪案件時，查扣犯罪所得高達台幣32億元，使犯罪集團無法保有不法利益，為被害人日後追償奠定重要基礎，黃更因偵破重大毒品案件，辦案表現優異，先後獲時任行政院長賴清德及現任行政院長卓榮泰頒發「安居緝毒專案」有功人員表揚。

中檢指出，黃鈺雯長期致力於打擊犯罪、守護社會安全及維護司法公信力，其專業表現與公共服務精神，深獲中華民國十大傑出女青年協會肯定。

黃鈺雯說，感謝法務部及本署提供充足偵查資源，感謝同事在案件偵辦過程中的全力支持與協助，未來亦將持續秉持法律專業，致力維護司法正義與社會安全。

台中地檢署檢察官黃鈺雯今年獲得傑出十大女青年。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察官黃鈺雯今年獲得傑出十大女青年。圖／台中地檢署提供

台中地檢署檢察官黃鈺雯（左三）今年獲得傑出十大女青年，昨由立法院前院長王金平（左六）頒獎表揚。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察官黃鈺雯（左三）今年獲得傑出十大女青年，昨由立法院前院長王金平（左六）頒獎表揚。圖／台中地檢署提供

法務部 卓榮泰 行政院長

延伸閱讀

男毒駕撞死三寶媽被收押 陳其邁喊不可容忍...雄檢：絕不寬貸

高雄三寶媽遭毒駕男撞死 陳其邁深夜發聲「社會不能容忍」

聯合報社論／喜辦詐團超跑拍賣會，鄭銘謙把恥辱當政績

檢方：在台網路賭博 所得匯回構成洗錢

相關新聞

台中檢察官黃鈺雯跨境司法合作貢獻卓越 榮獲十大傑出女青年

台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦詐欺、毒品、貪瀆、重大金融犯罪，成果斐然，更成功促成歐洲首度將案件、人犯移送台灣偵辦，展現跨境司法合作的新里程碑，今年獲得「十大傑出女青年」。昨天由立法院前院長王金平頒獎，表揚黃的貢獻。

小孩哭鬧擾鄰…三寶媽罰1000元 法官「無證據」撤銷罰鍰

龔姓婦人被鄰居檢舉家中噪音擾人，警方獲報處理，依社會秩序維護法裁罰1000元；龔婦不服聲明異議，表示獨力帶3個小孩，已盡力教導等，台北地院法官認為，無證據噪音確實來自龔婦家中，撤銷原處分，不罰龔婦確定。

檢舉違停爆口角！駕駛收罰單刻意碰撞 母女再告性騷恐嚇

吳姓女子近日與女兒行經台北市中山區松江路一處巷內，見汽車違停人行道想拍照檢舉，卻與汽車駕駛姜姓男子爆口角，警方介入舉發違停，母女又認過程中遭對方碰撞身體，事後提告性騷擾、恐嚇等罪，警方正通知姜男到案說明，將依法函送偵辦。

松山文創園區10枚手作戒指遭竊 老翁順手牽羊被警鎖定

台北市松山文創園區某手作飾品店有約10枚以外國硬幣翻製的戒指在昨天失竊，損失4萬餘元，警方獲報檢視監視器影像，發現一名老翁涉嫌從商品架行竊，將追查身分通知到案，依竊盜罪究辦。

台中男遺失錢包派出所報案 氣警問太多罵粗話…這下糗了

台中市黃姓男子在3年前遺失錢包，前往第六警分局西屯所通報遺失物協尋時，黃男因不滿警員詢問錢包內容物細節的態度，在派出所內辱罵警員「三字經」，警方以妨害公務罪嫌當場逮捕，一審近日審結，依法判拘役50天，可易科罰金5萬元，可上訴。

八里兔子餐廳非法展演致大量死亡 動保處：最高罰25萬並函送偵辦

新北市動保處近日接獲通報，八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為。業者臉書刊登「歡迎大家前往兔子餐廳，一同品嘗美食與小兔子互動」等內容，及現場動物餵食等標語，構成非法動物展演，動保處前往稽查發現業者除非法展演動物外、未提供罹病動物必要的醫療，致兔隻大量病亡，涉違反動物保護法多項規定，最高可處25萬元罰鍰，另因疑似故意使動物遭受傷害及致死，函送地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。