小孩哭鬧擾鄰…三寶媽罰1000元 法官「無證據」撤銷罰鍰

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

龔姓婦人被鄰居檢舉家中噪音擾人，警方獲報處理，依社會秩序維護法裁罰1000元；龔婦不服聲明異議，表示獨力帶3個小孩，已盡力教導等，台北地院法官認為，無證據噪音確實來自龔婦家中，撤銷原處分，不罰龔婦確定。

台北市警松山分局處分書指出，龔姓婦人2025年8月23日20時、8月27日23時在松山區住家3樓製造非持續性噪音，妨礙公眾安寧，經員警、鄰居禁止不聽，依社維法處龔婦罰鍰1000元。

龔婦提出異議說，她獨自照顧3名子女，已盡力調整生活作息，穩定孩子的情緒，並提醒孩子避免甩門、爭吵、哭鬧等行為，她並無故意製造噪音妨害公眾安寧，請求撤銷原處分。

法官審查認為，警方認為龔婦涉犯社會秩序維護法製造噪音的行為，所依據的是110報案紀錄單、蒐證光碟，不過，蒐證光碟中雖有疑似敲打聲、小孩叫聲等聲音，但無法辨識聲音來自龔婦的住家。

法官認為，根據警方110報案紀錄單記載，警察到場處理時，沒發現小孩哭聲妨害安寧，鄰居也同時表示已無聲音等，難以證明龔婦有製造噪音不聽禁止的情形。

裁定指出，開罰龔婦罰鍰的案件，警方舉證不足以認定龔婦違法，原1000元罰鍰處分並不適當，應予撤銷，不罰龔姓婦人，且不得抗告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

