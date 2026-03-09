聽新聞
0:00 / 0:00
小孩哭鬧擾鄰…三寶媽罰1000元 法官「無證據」撤銷罰鍰
龔姓婦人被鄰居檢舉家中噪音擾人，警方獲報處理，依社會秩序維護法裁罰1000元；龔婦不服聲明異議，表示獨力帶3個小孩，已盡力教導等，台北地院法官認為，無證據噪音確實來自龔婦家中，撤銷原處分，不罰龔婦確定。
台北市警松山分局處分書指出，龔姓婦人2025年8月23日20時、8月27日23時在松山區住家3樓製造非持續性噪音，妨礙公眾安寧，經員警、鄰居禁止不聽，依社維法處龔婦罰鍰1000元。
龔婦提出異議說，她獨自照顧3名子女，已盡力調整生活作息，穩定孩子的情緒，並提醒孩子避免甩門、爭吵、哭鬧等行為，她並無故意製造噪音妨害公眾安寧，請求撤銷原處分。
法官審查認為，警方認為龔婦涉犯社會秩序維護法製造噪音的行為，所依據的是110報案紀錄單、蒐證光碟，不過，蒐證光碟中雖有疑似敲打聲、小孩叫聲等聲音，但無法辨識聲音來自龔婦的住家。
法官認為，根據警方110報案紀錄單記載，警察到場處理時，沒發現小孩哭聲妨害安寧，鄰居也同時表示已無聲音等，難以證明龔婦有製造噪音不聽禁止的情形。
裁定指出，開罰龔婦罰鍰的案件，警方舉證不足以認定龔婦違法，原1000元罰鍰處分並不適當，應予撤銷，不罰龔姓婦人，且不得抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。