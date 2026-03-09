聽新聞
花蓮馬太鞍洪災追責 光復鄉長未落實撤離還跑去餐敘、植牙

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮地檢署偵查認定光復鄉長林清水、秘書張源寶與民政課長王詠濬未依警戒範圍落實撤離與管制，紅色警戒發布後仍未全面疏散居民，導致重大傷亡；甚至林清水不但在災前餐敘、擅離職守植牙，置鄉內7個村落居民生命安全於不顧。

主檢廖榮寬表示，去年7月底馬太鞍溪上游因土石崩落形成堰塞湖，9月18日颱風「樺加沙颱風」接近台灣，中央啟動防災應變。農業部9月19日召開跨部會會議，依國立陽明交通大學研究團隊分析，初步將可能受影響區域劃定為鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村，以及光復鄉大平村、大馬村與東富村。

9月21日上午11時，林保署花蓮分署發布黃色警戒，建議影響範圍內弱勢族群先行撤離，但林清水當時仍在宜蘭參訪，未立即返回主持防災工作。當日下午3時中央災害應變中心召開視訊會議，由張源寶代表參加，會議決議將影響範圍擴大至光復鄉10個村，共1744個門牌。

檢方調查指出，林清水與張源寶明知警戒範圍已擴大，但林清水當晚返鄉後未立即投入防災指揮，反而在小吃店餐敘。9月22日上午9時花蓮分署發布紅色警戒，建議立即強制撤離，但鄉公所當天上午8時仍舉辦與防災無關的民防團訓練，且村長會議僅通知部分村長參與。

另外，鄉公所僅針對大馬村香草社區、大平村2鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，也未協調警方淨空警戒區域，許多民眾與車輛仍在區內活動。更離譜的是，林清水於9月22日下午還擅離職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙。

檢方指出，3人為掩蓋未落實撤離作業，向中央災害應變中心及花蓮縣政府回報時，明知未清查實際人口、也未撤離全部保全戶，仍捏造垂直避難人數、依親人數及撤離人數。9月23日上午花蓮縣災害應變中心會議中，林清水更回報已完成預防性撤離，但實際仍有居民留在警戒區。

9月23日下午2時50分，馬太鞍溪堰塞湖開始溢流，大量洪水與泥砂迅速沖入下游聚落，造成警戒區內19名民眾遭水土泥沙掩埋口鼻而死亡，另有5人失蹤，釀成重大災害。

廖榮寬表示，3名被告身居防災要職卻未採取必要措施，造成重大傷亡，且犯後推諉卸責、飾詞狡辯，態度惡劣。檢方為維護法治紀律與社會公平正義，建請法院從重量刑，對林清水求處10年徒刑，張源寶與王詠濬各求刑9年。

不具名的災民說，鄉長一級警戒先去宜蘭玩後，回來又接著吃吃喝喝，洪水沖下來時，許多商家都還在營業，根本沒有通知要撤離，這種人被關罪有應得。

去年9月，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流潰決，夾帶泥沙的大水造成光復鄉市區被覆上一層黏稠的淤泥，災後滿目瘡痍。本報資料照片
去年9月,花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流潰決,夾帶泥沙的大水造成光復鄉市區被覆上一層黏稠的淤泥,災後滿目瘡痍。本報資料照片

花蓮地檢署指出，鄉長林清水在災前擅離職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙。圖／花蓮地檢署提供
花蓮地檢署指出,鄉長林清水在災前擅離職守,前往鳳林鎮牙醫診所植牙。圖／花蓮地檢署提供

花蓮地檢署主檢廖榮寬表示，鄉長林清水除了在災前仍在宜蘭參訪，返鄉後還擅離職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署主檢廖榮寬表示,鄉長林清水除了在災前仍在宜蘭參訪,返鄉後還擅離職守,前往鳳林鎮牙醫診所植牙。記者王思慧／攝影

