桃園市中壢區一名婦人昨(8)日下午在路邊準備上車時，不慎將剛換不久的藍色iPhone17 Pro手機掉落在地，事後重回該地卻已不見蹤影。調閱監視器才發現被一名騎腳踏車經過的阿伯撿走，然而手機卻從此進入「關機模式」，撥打多通電話皆無人接聽。家屬只好報警處理並焦急發文盼網友們協助找人，中壢警分局獲報後隨即擴大調閱路口監視器積極偵辦中。

網友發文指出，家裡的阿嬤昨日下午16時54分許在路邊上車時手機不慎掉落，回家發現手機不見後心急如焚，立刻重回現場尋找，卻未能找回。家屬曾嘗試撥打電話也因關機無人接聽，更發現手機一度短暫開機後又迅速關閉，至今定位仍停留在中壢區環北路175號附近。

家屬難過表示，這支手機是阿嬤才剛換新不久的，裡面存有大量阿嬤非常珍惜的生活照片與影片，阿嬤現在因為失去手機且擔心回憶找不回來，晚上難過到睡不著覺。家屬呼籲該名阿伯或其親友若認出此人，請務必主動聯繫歸還。

中壢分局說明，有關民眾所報手機遭拾取之侵占遺失物案，興國派出所立即依規定受理，目前正擴大調閱監視錄影畫面積極偵辦中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：婦手機掉中壢街頭遭單車伯撿走「人間蒸發」家屬嘆：回憶都在裡面