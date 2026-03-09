檢舉違停爆口角！駕駛收罰單刻意碰撞 母女再告性騷恐嚇

長榮集團創辦人張榮發千億遺產案官司打了 10 年，為何繼承人星宇航空董事長張國煒迄今還拿不到全部遺產？法界人士指出，最核心的教訓是：「遺囑不是寫了就算，還得考慮執行難度。」聯合報數位版《法律快譯通》分享平凡人也該學會妥善管理自己遺產的4個法律自保術。該如何避雷，別讓遺產變「遺怨」。

2026-03-09 10:31