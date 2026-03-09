快訊

檢舉違停爆口角！駕駛收罰單刻意碰撞 母女再告性騷恐嚇

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

吳姓女子近日與女兒行經台北市中山區松江路一處巷內，見汽車違停人行道想拍照檢舉，卻與汽車駕駛姜姓男子爆口角，警方介入舉發違停，母女又認過程中遭對方碰撞身體，事後提告性騷擾恐嚇等罪，警方正通知姜男到案說明，將依法函送偵辦。

警方調查，53歲吳女及其18歲郭姓女兒，3月5日晚上7時許在松江路108巷內發現有汽車違停標線行人行道上，持手機上前準備拍照檢舉，與汽車駕駛30歲姜男爆口角，進而報警處理，員警介入釐清狀況後，針對姜男違停部分依道路交通管理處罰條例製單舉發。

當晚9時許，吳女及郭女再度前往轄區長春路派出所，指稱母女與姜男口角時，姜男一度駕車逼近、下車理論，並刻意用身體碰撞吳女右肩、左臂、胸部，惡行也導致郭女心生畏懼，因此要對姜男提告性騷擾、恐嚇等罪。

警方表示，員警依規定受理後，正通知相關人員到案配合調查，目前姜男尚未到案，全案詢後姜依法函送台北地檢署偵辦；另呼籲，民眾遭遇糾紛應保持理性，即時請求警方協助，警方對於暴力行為定將依法嚴查嚴辦。

警方介入舉發違停，母女又認過程中遭姜男碰撞身體，事後提告性騷擾、恐嚇等罪。圖／警方提供
警方介入舉發違停，母女又認過程中遭姜男碰撞身體，事後提告性騷擾、恐嚇等罪。圖／警方提供

