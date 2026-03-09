影／新北割頸案輕判 藍委提案修正少事法

新北資優生割頸案判決結果，引發社會呼籲《少事法》必須檢討修法的聲浪，提案人立法委員洪孟楷與共同提案人林沛祥、牛煦庭、黃健豪今天在國民黨立法院黨團召開記者會，提出《少年事件處理法第二十七、八十一條條文修正草案》，希望相關修法版本可以盡快排審，並要求政府相關部門也必須拿出版本，以回應民意追求公平正義的價值。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，割頸案的判決出來後收到很多選民陳情，問說這樣的結果公平嗎？孩子上學還安全嗎？法律不是刻在石頭上的，必須隨著社會的變化去做調整，與時俱進，30年前的立法環境跟我們今天面對的犯罪型態截然不同，與時俱進是我們的責任不是選項，當制度已經跟不上現時的時候，就沒有理由再繼續忍耐。

洪孟楷表示，有關少事法修法方向，重點聚焦於重大暴力犯罪之責任強度與假釋制度改革，強調「少年保護不能建立在被害人家屬的傷痛之上。對於侵害生命的重大犯罪，法律必須展現應有的責任邊界，給社會一個清楚交代」。本次修法核心在於建立重大暴力案件的「假釋分級制度」，以更明確、可預期的方式區分一般案件與重大侵害生命、身體法益案件在刑罰執行與假釋審查上的門檻差異。

立委牛煦庭表示，判決結果對一般社會大眾是沒有辦法接受的，少事法修正已經過了七年，到了該修正的時候了，不希望司法改革沒有觸碰到應該做的事，這次的修法方向有三大訴求，三大訴求，1、重罪不得假釋：故意殺人、重傷致死等重罪判刑10年以上者，主張明定不得假釋。2、提高假釋門檻：其他重大暴力犯罪，假釋門檻由現行的三分之一提高至二分之一。3、被害人意見納入審查，假釋要求必須參酌被害人及其家屬意見，並以書面說明理由。