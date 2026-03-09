台中男遺失錢包派出所報案 氣警問太多罵粗話…這下糗了

台中市黃姓男子在3年前遺失錢包，前往第六警分局西屯所通報遺失物協尋時，黃男因不滿警員詢問錢包內容物細節的態度，在派出所內辱罵警員「三字經」，警方以妨害公務罪嫌當場逮捕，一審近日審結，依法判拘役50天，可易科罰金5萬元，可上訴。

檢警調查，黃姓男子曾涉詐欺案件，遭判刑5年4月確定，2022年11月獲假釋出監，2023年8月間，黃男因錢包遺失，前往第六警分局西屯所報案，由蔡姓警員受理，未料黃男不滿警員確認錢包的細節，認為「問太多」的態度不佳，氣得粗話辱罵警員，警方依妨害公務現行犯逮捕送辦。

台中地院審理時，認定黃男雖有前科，但前案不法與此案的關連性薄弱，無從依刑法第47條第一項的累犯規定，加重其刑，考量黃男無視國家公權力，對執行公務的員警，口出惡言辱罵，已妨礙員警執行公務，侵害公務員執法尊嚴及藐視執法公權力，實有可議之處。

法官指出，考量黃男與警員以無條件成立調解，加上審理期間已坦認犯行，依法判拘役50天，可易科罰金5萬元，仍可上訴。