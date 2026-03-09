八里兔子餐廳非法展演致大量死亡 動保處：最高罰25萬並函送偵辦

新北市動保處近日接獲通報，八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為。業者臉書刊登「歡迎大家前往兔子餐廳，一同品嘗美食與小兔子互動」等內容，及現場動物餵食等標語，構成非法動物展演，動保處前往稽查發現業者除非法展演動物外、未提供罹病動物必要的醫療，致兔隻大量病亡，涉違反動物保護法多項規定，最高可處25萬元罰鍰，另因疑似故意使動物遭受傷害及致死，函送地檢署偵辦。

根據民眾檢舉，業者在臉書貼文刊登「歡迎大家安心前來與兔兔一起吃餐」、「歡迎大家前往兔子餐廳，一同品嘗美食與小兔子互動」等宣傳廣告，動保處於1月中旬前往稽查，餐廳內張貼「請用湯匙餵兔兔」等標語，明顯以餵食兔子作為噱頭吸引民眾消費，已構成非法動物展演。

現場多隻兔子感染疥癬等疾病，動保處立即要求業者停止動物展演，並要求將罹病兔子送醫治療。1月底前往複查，發現兔子已大量死亡。動保處將其餘兔子沒入，委由社團法人台灣愛兔協會帶回醫療照護與安置，並將兔子屍體帶回進行解剖，發現死亡兔子多處感染疥癬，並出現耳裂、四肢腳底發炎及出血等症狀，腸胃幾乎空腹及無糞便，部分母兔甚至仍處於懷孕狀態。綜合研判，兔子長期處於不當飼養及營養不良環境，罹病後又未即時接受醫療，最終導致虛弱猝死情節重大。

動保處表示，未經許可私自以動物進行展演，違反動物保護法第6條之1款規定，依同法第26條最高可處25萬元外，並得沒入動物。再者未提供罹病動物必要的醫療，違反同法第11條第1項規定，依同法第30條第3款最高可處7萬5000元。另，消極不作為已構成故意虐待動物行為，如致動物死亡，依同法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，最高併科200百萬元罰金。

新北市動保處呼籲，合法動物展演需取得主管機關許可，並遵守動物福利相關規定，其目的多為教育推廣、保育宣導或文化展演，而非單純娛樂或營利，重點在於確保動物的身心健康與基本權益受到保障。餐廳等其他店家以動物為吸引消費者，但未經申請進行動物展演，最高可處25萬元罰鍰，業者切勿以身試法。

民眾如發現疑似非法動物展演、虐待或不當飼養動物情事，可立即撥打24小時通報專線1959動保專線檢舉，動保處將即刻派員查處，守護動物福祉與公共安全。

新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供

