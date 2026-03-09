快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

八里兔子餐廳非法展演致大量死亡 動保處：最高罰25萬並函送偵辦

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北市動保處近日接獲通報，八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為。業者臉書刊登「歡迎大家前往兔子餐廳，一同品嘗美食與小兔子互動」等內容，及現場動物餵食等標語，構成非法動物展演，動保處前往稽查發現業者除非法展演動物外、未提供罹病動物必要的醫療，致兔隻大量病亡，涉違反動物保護法多項規定，最高可處25萬元罰鍰，另因疑似故意使動物遭受傷害及致死，函送地檢署偵辦。

根據民眾檢舉，業者在臉書貼文刊登「歡迎大家安心前來與兔兔一起吃餐」、「歡迎大家前往兔子餐廳，一同品嘗美食與小兔子互動」等宣傳廣告，動保處於1月中旬前往稽查，餐廳內張貼「請用湯匙餵兔兔」等標語，明顯以餵食兔子作為噱頭吸引民眾消費，已構成非法動物展演。

現場多隻兔子感染疥癬等疾病，動保處立即要求業者停止動物展演，並要求將罹病兔子送醫治療。1月底前往複查，發現兔子已大量死亡。動保處將其餘兔子沒入，委由社團法人台灣愛兔協會帶回醫療照護與安置，並將兔子屍體帶回進行解剖，發現死亡兔子多處感染疥癬，並出現耳裂、四肢腳底發炎及出血等症狀，腸胃幾乎空腹及無糞便，部分母兔甚至仍處於懷孕狀態。綜合研判，兔子長期處於不當飼養及營養不良環境，罹病後又未即時接受醫療，最終導致虛弱猝死情節重大。

動保處表示，未經許可私自以動物進行展演，違反動物保護法第6條之1款規定，依同法第26條最高可處25萬元外，並得沒入動物。再者未提供罹病動物必要的醫療，違反同法第11條第1項規定，依同法第30條第3款最高可處7萬5000元。另，消極不作為已構成故意虐待動物行為，如致動物死亡，依同法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，最高併科200百萬元罰金。

新北市動保處呼籲，合法動物展演需取得主管機關許可，並遵守動物福利相關規定，其目的多為教育推廣、保育宣導或文化展演，而非單純娛樂或營利，重點在於確保動物的身心健康與基本權益受到保障。餐廳等其他店家以動物為吸引消費者，但未經申請進行動物展演，最高可處25萬元罰鍰，業者切勿以身試法。

民眾如發現疑似非法動物展演、虐待或不當飼養動物情事，可立即撥打24小時通報專線1959動保專線檢舉，動保處將即刻派員查處，守護動物福祉與公共安全。

新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供
新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供

新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供
新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供

新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供
新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供

新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供
新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供

新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供
新北市動保處獲報在八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為，動保處前往稽查，發現有兔隻病亡，業者涉違反動物保護法規定，最高可處25萬元罰鍰，也將函送地檢署偵辦。圖／新北動保處提供

餐廳 虐待動物 動物

延伸閱讀

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

台中北屯傳虐狗 市府動保處：調閱監視器追查

新北力推熟齡毛寶貝認養 認養送6好禮、還可免費諮詢寵物行為

大水薙鳥現新北候車亭 疑迷航脫水動保處照護野放

相關新聞

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案件交保後科技監控併限制出境出海，柯的長子柯傅堯日本東京大學博士班畢業典禮將在本月24日舉行，柯有意參加，今向台北地院遞狀聲請解除限制出境出海3日，法院收狀後評議。

檢舉違停爆口角！駕駛收罰單刻意碰撞 母女再告性騷恐嚇

吳姓女子近日與女兒行經台北市中山區松江路一處巷內，見汽車違停人行道想拍照檢舉，卻與汽車駕駛姜姓男子爆口角，警方介入舉發違停，母女又認過程中遭對方碰撞身體，事後提告性騷擾、恐嚇等罪，警方正通知姜男到案說明，將依法函送偵辦。

松山文創園區10枚手作戒指遭竊 老翁順手牽羊被警鎖定

台北市松山文創園區某手作飾品店有約10枚以外國硬幣翻製的戒指在昨天失竊，損失4萬餘元，警方獲報檢視監視器影像，發現一名老翁涉嫌從商品架行竊，將追查身分通知到案，依竊盜罪究辦。

台中男遺失錢包派出所報案 氣警問太多罵粗話…這下糗了

台中市黃姓男子在3年前遺失錢包，前往第六警分局西屯所通報遺失物協尋時，黃男因不滿警員詢問錢包內容物細節的態度，在派出所內辱罵警員「三字經」，警方以妨害公務罪嫌當場逮捕，一審近日審結，依法判拘役50天，可易科罰金5萬元，可上訴。

八里兔子餐廳非法展演致大量死亡 動保處：最高罰25萬並函送偵辦

新北市動保處近日接獲通報，八里區疑似有餐廳非法從事兔子展演行為。業者臉書刊登「歡迎大家前往兔子餐廳，一同品嘗美食與小兔子互動」等內容，及現場動物餵食等標語，構成非法動物展演，動保處前往稽查發現業者除非法展演動物外、未提供罹病動物必要的醫療，致兔隻大量病亡，涉違反動物保護法多項規定，最高可處25萬元罰鍰，另因疑似故意使動物遭受傷害及致死，函送地檢署偵辦。

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

長榮集團創辦人張榮發千億遺產案官司打了 10 年，為何繼承人星宇航空董事長張國煒迄今還拿不到全部遺產？法界人士指出，最核心的教訓是：「遺囑不是寫了就算，還得考慮執行難度。」聯合報數位版《法律快譯通》分享平凡人也該學會妥善管理自己遺產的4個法律自保術。該如何避雷，別讓遺產變「遺怨」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。