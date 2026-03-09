快訊

海科館前館長陳素芬聘「大姑」當臨時人員 圖利起訴...刑期5年以上

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬任內涉嫌洩題，助丈夫的姊姊、廖姓女子錄取臨時人員後，兩人都虛偽具結無3親等內姻親關係。檢方今年1月中發動偵查，兩人遭羈押。檢方依圖利等罪嫌起訴在押的兩人，並在今天移送法院審理。

檢方起訴指出，陳素芬在2019年4月至113年11月底，擔任位在基隆的國立海科館長。廖女是陳素芬的丈夫的姊姊（台灣習俗稱大姑），兩人為2親等姻親。

海科館秘書室2021年10月間有臨時人員出缺，陳素芬明知依公務人員利益衝突迴避法、海科館臨時人員管理要點相關規定，這個職缺不得進用廖女。

檢方指控陳素芬不顧法令規定，仍然有意讓廖女進海科館任職，因此先指示不知情的海科館人員，修訂海科館臨時人員學經歷門檻，使廖女符合爭取職缺資格，再將海科館選用本案職缺所使用的考題，事前洩漏給被告廖女，廖女因此在筆試取得佳績，陳素芬再勾選廖女「正取」。

檢方查出，廖女為進海科館任職填寫相關文件時，在具結書上虛偽具結表示，她與陳素芬無3親等內姻親關係，陳也在附虛偽具結書的海科館新進人員人事資料表用印。

海科館在2021年11月1日正式錄用廖女擔任臨時人員，檢方指損害海科館錄用人員正確及公平性，並圖利廖女2024年12月2日在職期間，共領取海科館發放薪資、加班費及各項獎金合計146萬2859元。

基隆地檢署檢察官周靖婷今年1月14日指揮法務部廉政署，搜索陳素芬、廖女住處，並至海科館等地蒐證後，隔天向基隆地方法院聲請陳、羈押禁見，法官審理後准押。

檢方調查近兩個月，3月2日偵結起訴。陳、廖被控共同犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利罪嫌、刑法第213條公務員登載不實文書罪嫌，陳素芬另涉犯刑法第132條第1項洩密罪嫌。

貪汙治罪條例第6條第1項第4款規定，對於主管或監督事務，明知違背法律、法律授權的法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民，就一般事項所作對外發生法律效果規定，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處5年以上有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。

國立海洋科技博物館前館長陳素芬任內涉嫌任用丈夫的姊姊、廖姓女子擔任臨時人員，檢方依圖利等罪嫌起訴，今天移送法院審理。本報資料照片
