協議離婚爭取親權期間遭前妻提告對女兒強制猥褻 法院判父親無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市一名男子在與前妻協議離婚、爭取女兒親權期間，前妻帶著女兒對他報警提告，指控他拉著女兒的手撫摸下體，男子因此遭檢方依家暴強制猥褻罪提起公訴；男子矢口否認犯行，堅稱絕對沒有做，台南地院認定不排除前妻有誘導女兒之嫌，判決男子無罪。可上訴。

判決書指出，該名男子2022年間與前妻分居，2024年12月間離婚，2人育有一名女兒（今年9歲）；男子與前妻協議離婚期間，前妻帶著當時7歲的小女孩報警提告，指控男子在2024年7月間，利用幫女兒洗澡的機會，違反女兒意願，拉女兒的手撫摸其下體一次。

台南地檢署將男子依對未滿14歲之人為強制猥褻罪嫌提起公訴，男子在檢方偵訊、法院審理時，均堅決否認犯行。合議庭指出，男子與前妻分居後，女兒每隔兩周的周末前往父親住處會面共居，其餘時間與母親同住；前妻在2024年8月間用Line傳送「離婚協議書」給男子，並要求償還積欠的13萬元。

合議庭認為，前妻同年9月提起離婚訴訟，請求女兒的權利義務行使與負擔由她單獨任之；雙方既有離婚及女兒親權歸屬等訴訟糾紛存在，前妻關於男子對待女兒方式，已具切身利害關係，相關不利男子等證述，自應予以更為嚴格檢視，方得採認定為犯罪事實，以免誣指他人。

依據前妻指控，「最後一次回去的那一周，爸爸他下面是露出來的，爸爸跟她說這是烏龜的頭」、「然後爸爸還抓她的手去摸，他說妹妹，這個是烏龜的頭，他抓妹妹的手去摸他那裡，妹妹不要，一直哭，然後爸爸才住手」，她得知後帶女兒去診所做心理諮商

合議庭調閱診所病歷資料，診所函覆女童僅接受心理師心理諮商，未曾接受醫師診療，診所無醫療病歷，亦無診斷證明書；且女童諮商日期為2024年7月22日，不但時間早於前妻指控的7月26日至28日，當時也沒有提到父親強拉她的手撫弄下體，顯有重大瑕疵。

另，女童在偵查中證稱，爸爸抓著他尿尿的地方說那是烏龜的頭，叫她摸，她不想摸，父親就抓她的手去摸；在審理時則稱手寫文件2份是她寫的，因為爸爸有做。合議庭表示，依據男子提出與女兒相處的幸福生活點滴紀錄，若當時他在女兒罹患腸病毒時犯案，且僅有一次，實與常情有違。

至於前妻指控家裡有一隻烏龜的玩偶，女兒一直講「烏龜的頭」，外婆就問「爸爸教的嗎」，女兒說「對」，她們突然警覺並錄影起來；合議庭認定，相關舉動已難排除有誘導當時年僅7歲女童之嫌，且提出的女兒怕到睡不著診所診斷證明書，亦是早在案發日前已有相關症狀。

合議庭審酌，男子究竟對女兒是否有強制猥褻犯行，仍存有合理懷疑，尚未到達確信其為真實程度；檢察官所提出證據，尚不足為有罪的積極證明，其指出的證明方法，亦無從說服法院形成有罪心證，因此公訴所指犯行，判決無罪。

台南市一名男子在與前妻協議離婚、爭取女兒親權期間，前妻帶著女兒對他報警提告，指控他拉著女兒的手撫摸下體，法院判決男子無罪。本報資料照片
