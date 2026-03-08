快訊

澎湖前議長劉陳昭玲涉貪 限制出境出海延長8月

中央社／ 記者張已亷高雄8日電

澎湖縣前議長劉陳昭玲涉貪遭判7年6月，因有逃亡之虞遭高雄高分院限制出境、出海8月即將屆滿，劉陳昭玲上訴，經高雄高分院審理，仍裁定延長限制出境、出海8月，可抗告。

台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，劉陳昭玲、其機要秘書陳淑美因貪污治罪條例案件，自民國114年7月11日起，高雄高分院以有逃亡之虞為由，予以限制出境、出海8月，將於3月10日屆滿。

法官審酌，劉陳昭玲等2人刑責均非輕，劉陳昭玲經判決應執行刑度逾7年，衡諸行為人涉犯重罪常伴有逃亡高度可能，併考量2人原擔任職務及均非無經濟能力等狀況，認2人有逃亡海外之虞，且被告2人均已提起上訴。

法官認為，有確保劉陳昭玲等2人在國內進行後續刑事審判、執行程序必要，2人均應自3月11日起，予以延長限制出境、出海8月。可抗告。

全案起因劉陳昭玲自106年至110年度，在澎湖車船處預算與衛生局等人事案中，基於職務上行為收受賄賂，指示陳淑美向相關局處施壓，要求購買皮包與交付關說人事費對價。一審判劉陳昭玲10年2月、陳淑美3年10月，二審改判劉陳昭玲7年6月、陳淑美2年8月。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會連6屆議長。在貪污案起訴後請辭第20屆議長一職。

澎湖 衛生局 澎湖縣

