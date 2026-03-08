聽新聞
IG恐嚇網美台北燈節潑硫酸殺人 男子被法院裁定羈押
陳姓男子在黃姓紋繡師Instagram留言，恐嚇「3月8日要到台北燈節潑硫酸、殺幾個人」，引發恐慌，台北市刑大南下苗栗拘提陳男，陳男辯稱是帳號遭盜用，但警方檢視登入紀錄沒有異狀，未採信說詞，台北地檢署認為陳男有反覆實施之虞，昨依恐嚇危害安全罪聲押禁見，法院裁准羈押。
據了解，陳男有妨害公務前科，2024年騎機車行經苗栗市區，後車燈未亮遭員警攔查卻拒不停車，輾過張姓警員右腳，被依妨害公務罪判刑6月，得易科罰金。
黃女是台中市紋繡師，IG追蹤人數逾5000，本月6日她在社群發文表示，慶祝飼養的博美狗11歲生日，未料陳男卻留言指出，「我3月8日要去台北燈節潑硫酸，殺幾個人，祝妳忌日快樂」，黃女見狀嚇慌，截圖向警方報案。
台北市刑大科偵隊發現，陳男是用自己名字帳號留言，IP地點在苗栗，報請北檢「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官楊舒雯指揮偵辦，檢警6日前往苗栗將其拘提到案。
陳男辯稱，相關恐嚇言論不是他留言，是帳號遭人盜用，警方檢視他手機，發現帳號登入紀錄顯示在同一地點，沒有異常，研判疑博取黃女關注才犯案。
事發後黃女在社群發文，透露平常遇到酸民攻擊都是直接刪除或封鎖，但這次情況不同，如果忽略所謂的玩笑話，可能真的會變成危害社會情事。
