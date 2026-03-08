影／豐原貨車與機車碰撞二人受傷 騎士無照騎車警開罰

穆姓板模工去年1月間騎機車，經台南永康區復興與裕永路口停等紅燈，警方以警用小電腦發現車主為女性，將他攔下盤查後酒測，酒測值達每公升0.22毫克，且駕照已因酒駕遭吊扣而挨罰，他質疑攔查程序有瑕疵提訴訟，法官也對員警何以具體判斷其駕駛行為易生危害有疑，撤銷原處分。

2026-03-07 17:48