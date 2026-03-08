影／豐原貨車與機車碰撞二人受傷 騎士無照騎車警開罰

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中市豐原區豐勢路二段與富陽路口本月4日發生車禍，貨車與機車碰撞，貨車駕駛受傷，17歲騎士身體多處擦挫傷送醫，他無照騎車先被開罰，警方調查釐清肇事原因中。

豐原警分局調查，3月4日下午4時48分接獲報案指稱，在豐原區豐勢路二段與富陽路口有交通事故發生。

員警到場後初步調查發現，45歲蔡姓男子駕駛小貨車沿富陽路往國道四號方向行駛，17歲吳姓男子騎機車沿豐勢路二段往圓環東路方向行駛，雙方行該路口時發生碰撞。

警方依規定對雙方駕駛施以酒精濃度測試，雙方均無飲酒情形。車禍造成蔡姓駕駛頸部受傷、吳姓騎士身體多處擦挫傷，都無生命危險。

吳姓騎士為未成年且無照駕駛，警方將依法告發，小貨車是否涉及闖紅燈等違規行為，後續將調查相關事證後辦理告發。詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，並移請交通警察大隊做進一步分析研判。

豐原交通分隊小隊長蔡榮輝呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，確實遵守交通號誌及相關規定，並隨時注意車前動態；機車騎士應依規定考領駕照後始得上路，切勿無照駕駛，以維護自身及其他用路人安全，共同營造安全有序的交通環境。

豐原區豐勢路二段與富陽路口本月4日發生車禍，貨車與機車碰撞，騎士受傷。圖／警方提供
豐原區豐勢路二段與富陽路口本月4日發生車禍，貨車與機車碰撞，騎士受傷。圖／警方提供
