機車騎士喊冤無故遭警攔停 法官認行政程序不合法撤單

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

穆姓板模工去年1月間騎機車，經台南永康區復興與裕永路口停等紅燈，警方以警用小電腦發現車主為女性，將他攔下盤查後酒測，酒測值達每公升0.22毫克，且駕照已因酒駕遭吊扣而挨罰，他質疑攔查程序有瑕疵提訴訟，法官也對員警何以具體判斷其駕駛行為易生危害有疑，撤銷原處分。

案經警方製單舉發，台南市府交通局認為穆男有「10年內酒精濃度超過規定標準第2次」；「駕駛執照吊扣期間駕駛機車」等違規行為，分別裁處罰鍰9萬元、吊銷駕駛執照3年及公布姓名、照片，以及罰鍰2萬4000元、吊銷駕駛執照1年。穆不服提起訴訟。

他說，案發當日，僅早上喝米酒至9時止就沒再喝酒，也不敢駕車。過了7至8小時後，認為酒精濃度已退，人清醒才騎車。

他也說，他騎車至該地點當下，並無交通違規，與群眾一起停紅燈，因他是停紅燈的最後一輛機車，無故遭警員以車牌登記為女子所有為由攔檢，經查機車為配偶所有並無犯法。隨後，警員另稱他行車搖曳。

他強調，依據警員密錄器影像，他並無行車搖曳，也無車速異常，臉部因為板模工而黝黑，也無面色潮紅，警員以誘導方式稱他有啤酒味，再度盤查施以酒測。他質疑警方攔查程序有瑕疵，已侵害人民權益。

交通局指出，警員巡邏時，見穆男駕駛機車行車搖曳不定，顯有酒駕之嫌，所以於停等紅燈時，以警用電腦查詢，發現車主為女性，才將他攔停，攔停後詢問車主為何人，穆男回答妻子所有。後續盤查過程中，警員發現他談吐有酒氣，才請配合呼氣酒測超標，且他駕照已遭酒駕吊扣，依法裁處無誤。

高雄高等行政法院地方庭指出，依舉發警員答辯書及警員於法庭訊問時陳明，穆男行車方面除臉紅，並無其他違規行為，證明警員當時並未發現穆男駕駛行為有何具體得判斷易生危害情事，否則豈會以車主性別不同作為攔停理由？

法官也說，穆男遭攔停當下密錄器，經勘驗後所擷取臉部影像，僅見其臉部黝黑，並無明顯泛紅或局部潮紅，警員依此判斷該機車為易生危害交通工具，因與客觀事證不合。且穆男前行跟車、聽從警員指示攔停過程中對車輛操控力，並無異常易生危害情事。

因此，法官認警員攔停、酒測程序均違反警察職權行使法相關規定而不合法，原處分應予以撤銷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄高等行政法院地方庭認警員攔停、酒測程序均違反警察職權行使法相關規定而不合法，原處分應予以撤銷。圖／本報資料照
高雄高等行政法院地方庭認警員攔停、酒測程序均違反警察職權行使法相關規定而不合法，原處分應予以撤銷。圖／本報資料照

交通違規 機車 酒駕

相關新聞

機車騎士喊冤無故遭警攔停 法官認行政程序不合法撤單

收賄航警藉管制哨走私剛判8年 又爆自組走私團夾帶加熱菸牟利再遭訴

航警局保安大隊警員陳柏融日前才因收賄，利用輪值管制哨夾帶走私加熱菸品近萬條案，一審獲判8年徒刑、褫奪公權6年，未料檢方另查出，陳見私菸利潤驚人，自組走私集團，再度利用公務門放行或夾帶行李，中部張姓菸商甚至慕名求助，企圖比照夾帶，桃園地檢署偵結二度依貪汙及輸入私菸等罪將陳男等8人起訴。

安毒濃度破2萬仍不起訴！台東男被控毒駕 檢方揭關鍵原因

台東劉姓男子疑吸毒開車上路，遭警方攔查篩檢，尿液含有安非他命及甲基安非他命濃度遠超行政院公告標準值。警方原認定劉吸食毒品後仍駕車上路，依公共危險罪嫌移送法辦。地檢署日前偵結認關鍵證據不足，無法確認劉是在「開車前」還是「開車後」施用毒品，最終作出不起訴處分。

男子一身K味…見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

台中旅宿一早驚見全裸男 一絲不掛闖住客房…事後稱：我在夢遊

台中1名男子投宿旅館時，一早9點多竟全裸跑出門還去敲其他住客房門，闖入上廁所、亂翻別人物品，還二度折返想交付1000元，脫序行為令住客傻眼，男子事後辯稱「自已在夢遊」無意識，全案經認罪協商程序，法院依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，可上訴。

