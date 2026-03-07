收賄航警藉管制哨走私剛判8年 又爆自組走私團夾帶加熱菸牟利再遭訴

航警局保安大隊警員陳柏融日前才因收賄，利用輪值管制哨夾帶走私加熱菸品近萬條案，一審獲判8年徒刑、褫奪公權6年，未料檢方另查出，陳見私菸利潤驚人，自組走私集團，再度利用公務門放行或夾帶行李，中部張姓菸商甚至慕名求助，企圖比照夾帶，桃園地檢署偵結二度依貪汙及輸入私菸等罪將陳男等8人起訴。

起訴指出，28歲陳柏融為航空警察局保安警察大隊警員，2025年6月起負責桃園國際機場管制哨的安全維護工作，本案緣起於陳抽加熱菸，在相關群組內與楊姓女賣家接觸，早於去年4、5月間4次幫楊女將裝有加熱菸品的行李由管制哨離開，共獲取3萬3千元報酬，6月後更是變本加厲，至9月11日遭逮為止，已幫忙走私22次，陳男總計收取95萬餘元賄款。

詎料，陳男見加熱菸品有利可圖，看準國內市場需求與高額利潤，決定利用自身可進出管制區及站崗管制哨的職務之便走私加熱菸牟利，自同年7月起吸收56歲、26歲胡姓父女、23歲胡男、31歲江女、24歲吳男及25歲陳男等6人充當「帶貨者」，並允諾只要幫忙從日本、韓國等地攜帶TEREA品牌加熱菸草入境，他會以高於成本價格收購作為報酬，眾人為賺取差價而加入。

按照陳男的分工，胡姓等6人自國外搭機抵達桃園機場後，會將裝有大量加熱菸的行李帶至陳男值勤的公務門管制哨，再由陳男直接放行離開管制區，或由陳男持工作證進入管制區，在登機門或管制區內接收行李，再自行將行李帶出管制區，藉此規避海關檢查；這些行李會先放置在管制區外置物櫃，之後再由陳男或其他共犯取回運走。

初步清查，陳的走私行動自2025年7月4日至9月11日落網前密集進行，總計有22次從日本、韓國輸入加熱菸，每次動輒60至120條不等共夾帶2706條，陳男則依每條約1300至1400元價格支付報酬，單次報酬可達16萬8千元，其中胡父最後攜入100條時，因陳同日落網來不及收貨付報酬，其餘加熱菸皆由陳高價轉售。

檢方發現，查出陳男去年9月10日自日本返國時，自行夾帶25條加熱菸入境，並帶回航警局的備勤室藏放，打算日後再帶出管制區販售牟利，但警方於2025年10月17日搜索備勤室時，當場查獲並扣押。

此外，另有名台中張姓菸商，風聞航警局有方法，也因想走私加熱菸，於是透過臉書聯絡陳男，雙方談妥由張男自國外攜帶加熱菸入境，再將行李送至陳男值勤的管制哨，由陳男放行出關，每條菸支付100元「通關費」；張男於2025年9月4日帶進40條加熱菸，由於兩人之後未再聯繫，尚未支付4千元給陳男。

檢方認為，陳男身為負責國門安全的航警，卻利用職務之便招募共犯走私加熱菸牟利，嚴重破壞公務員廉潔與機場管制安全，並讓未經健康風險審查的加熱菸流入市面，危害公共健康，依貪汙治罪條例的公務員違背法令圖利罪、違背職務期約賄賂罪及菸酒管理法的輸入私菸等罪將陳男與7名共犯起訴，考量被告等人已於偵查中自白，雖建請依法減刑，但針對陳員損害法益重大之行為，仍請法院量處適當之刑。

起訴指出，陳男涉及兩起不同犯罪計畫，一為自行組織走私團走私加熱菸牟利，另一為與張姓男子談妥放行走私私菸的期約賄賂行為，兩案犯意不同、行為各別，依法應分論併罰，案件移送桃園地方法院審理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康