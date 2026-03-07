快訊

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢　警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

除了王婦之外，61歲退休的張姓婦人因在臉書看到投資訊息，加入後，被詐騙遊說投資可獲高利，於1月19日前往新光銀行鳳山分行，解除保單定存並提領70萬元，行員問原因，張婦稱領錢用於房屋裝潢，行員察覺有異報警。

警方到場，張婦因答不出裝修公司細節，警方勸說，張一度怪警方「多管閒事」，警方眼尖發現張婦手機螢幕正在與詐欺集團對話，強勢攔阻張婦提款，並緝獲面交車手，張婦才相信自己受騙。

鳳山警分局與轄內銀行共組防護網，對臨櫃客戶關懷提問，發現可能有異常情形時立即通報分局專責警力到場協助，今年迄今成功阻詐金額達5391.4萬元。

雖金管會明定銀行發現疑似詐欺異常帳戶時應有通報義務，並配合警方指令，對可疑帳戶採取限制交易、凍結或解除管控等措施，以及警示帳戶電子化通報、圈存攔阻機制、臨櫃關懷等措施。

但經警方統計，鳳山轄區內有土地銀行、中國信託、台灣銀行、台新銀行等處的分行，未能有效配合警方阻詐，成為較高風險的金融機構。

警方呼籲，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高獲利投資」等話術誘騙民眾，如遇可疑投資邀約或金錢交易，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或就近至派出所諮詢查證，以免受害。

高雄7旬王姓婦人沒宜蘭房產卻到銀行匯200萬裝潢，警方勸阻，聯繫兒女驚覺婦人被騙了。記者石秀華／翻攝
相關新聞

桃園男酒後闖紅燈撞死女騎士還逃 國民法官判9年10月

桃園張姓男子2023年10月初凌晨於中壢某酒吧飲酒後駕車上路，行經元智大學前方路口闖紅燈，撞死依燈號從機車專用道左轉的黃姓女騎士，不僅未打119反棄車四處躲，案發後12小時拘提到案，桃園地院國民法官庭連日審理，昨依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。

預售屋拖超過2年才交屋 法院判建商要賠750萬元給住戶

高雄市楠梓區某大樓建案爆延遲交屋糾紛，15名承購戶不滿建商逾期2年多才取得使用執照，憤而提告求償遲延違約金，建商在法庭上以各種理由一口氣要求展延工期892.5天，並主張交屋坪數大於合約，住戶應補繳差價來抵銷違約金，但法官不採信，判建商敗訴，需賠償給15名住戶共計750萬餘元。

沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢　警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

安毒濃度破2萬仍不起訴！台東男被控毒駕 檢方揭關鍵原因

台東劉姓男子疑吸毒開車上路，遭警方攔查篩檢，尿液含有安非他命及甲基安非他命濃度遠超行政院公告標準值。警方原認定劉吸食毒品後仍駕車上路，依公共危險罪嫌移送法辦。地檢署日前偵結認關鍵證據不足，無法確認劉是在「開車前」還是「開車後」施用毒品，最終作出不起訴處分。

男子一身K味…見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

