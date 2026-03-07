聽新聞
0:00 / 0:00
沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢 警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了
高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。
除了王婦之外，61歲退休的張姓婦人因在臉書看到投資訊息，加入後，被詐騙遊說投資可獲高利，於1月19日前往新光銀行鳳山分行，解除保單定存並提領70萬元，行員問原因，張婦稱領錢用於房屋裝潢，行員察覺有異報警。
警方到場，張婦因答不出裝修公司細節，警方勸說，張一度怪警方「多管閒事」，警方眼尖發現張婦手機螢幕正在與詐欺集團對話，強勢攔阻張婦提款，並緝獲面交車手，張婦才相信自己受騙。
鳳山警分局與轄內銀行共組防護網，對臨櫃客戶關懷提問，發現可能有異常情形時立即通報分局專責警力到場協助，今年迄今成功阻詐金額達5391.4萬元。
雖金管會明定銀行發現疑似詐欺異常帳戶時應有通報義務，並配合警方指令，對可疑帳戶採取限制交易、凍結或解除管控等措施，以及警示帳戶電子化通報、圈存攔阻機制、臨櫃關懷等措施。
但經警方統計，鳳山轄區內有土地銀行、中國信託、台灣銀行、台新銀行等處的分行，未能有效配合警方阻詐，成為較高風險的金融機構。
警方呼籲，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高獲利投資」等話術誘騙民眾，如遇可疑投資邀約或金錢交易，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或就近至派出所諮詢查證，以免受害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。