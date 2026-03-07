沒宜蘭房產卻匯200萬裝潢　警聯繫兒女驚覺婦人被「老朋友」騙了

高雄一名7旬王姓老婦退休在家，1月間接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的電話，誤以為對方是許久未聯絡的老友，被遊說加入投資行列，到銀行一口氣領200萬老本，騙警方和行員要裝潢宜蘭老屋，警連繫王婦兒女得知王家在宜蘭無此屋，成功勸阻王婦匯款。

除了王婦之外，61歲退休的張姓婦人因在臉書看到投資訊息，加入後，被詐騙遊說投資可獲高利，於1月19日前往新光銀行鳳山分行，解除保單定存並提領70萬元，行員問原因，張婦稱領錢用於房屋裝潢，行員察覺有異報警。

警方到場，張婦因答不出裝修公司細節，警方勸說，張一度怪警方「多管閒事」，警方眼尖發現張婦手機螢幕正在與詐欺集團對話，強勢攔阻張婦提款，並緝獲面交車手，張婦才相信自己受騙。

鳳山警分局與轄內銀行共組防護網，對臨櫃客戶關懷提問，發現可能有異常情形時立即通報分局專責警力到場協助，今年迄今成功阻詐金額達5391.4萬元。

雖金管會明定銀行發現疑似詐欺異常帳戶時應有通報義務，並配合警方指令，對可疑帳戶採取限制交易、凍結或解除管控等措施，以及警示帳戶電子化通報、圈存攔阻機制、臨櫃關懷等措施。

但經警方統計，鳳山轄區內有土地銀行、中國信託、台灣銀行、台新銀行等處的分行，未能有效配合警方阻詐，成為較高風險的金融機構。

警方呼籲，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高獲利投資」等話術誘騙民眾，如遇可疑投資邀約或金錢交易，務必提高警覺，可隨時撥打165反詐騙專線或就近至派出所諮詢查證，以免受害。

高雄7旬王姓婦人沒宜蘭房產卻到銀行匯200萬裝潢，警方勸阻，聯繫兒女驚覺婦人被騙了。記者石秀華／翻攝