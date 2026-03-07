安毒濃度破2萬仍不起訴！台東男被控毒駕 檢方揭關鍵原因

台東劉姓男子疑吸毒開車上路，遭警方攔查篩檢，尿液含有安非他命及甲基安非他命濃度遠超行政院公告標準值。警方原認定劉吸食毒品後仍駕車上路，依公共危險罪嫌移送法辦。地檢署日前偵結認關鍵證據不足，無法確認劉是在「開車前」還是「開車後」施用毒品，最終作出不起訴處分。

不起訴書指出，劉男於去年10月8日晚間在台東縣卑南鄉住處，以玻璃球燒烤吸食煙霧方式施用甲基安非他命，隔日凌晨1時許駕駛自用小客車外出，監視器也拍到他行經卑南鄉忠孝路與文泰路口。警方後續持法院核發的搜索票前往住處搜索，查扣水車2組及殘渣袋1個，並於當日傍晚採集尿液送驗。

檢驗結果顯示，劉男尿液中安非他命濃度為2525ng/mL，甲基安非他命濃度達21075ng/mL，均已超過行政院公告標準。不過，劉在警詢時雖坦承吸毒後開車，但在檢察事務官訊問時卻改口，表示自己是凌晨先開車外出，直到當日上午9時許才施用毒品。

檢方指出，尿液檢驗只能證明劉男曾施用毒品，卻無法判斷實際施用時間點。該案除被告先前自白外，並沒有其他證據能證明他是在駕車前吸毒。依刑事訴訟法規定，被告自白不得作為有罪判決的唯一證據，因此難以認定其涉犯毒駕公共危險罪。

檢方綜合相關事證後，認定犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分。不過劉男施用第二級毒品部分，另案已遭檢方給予緩起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885