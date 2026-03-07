男子一身K味…見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

起訴指出，新北市警方去年12月17日凌晨2時許，巡邏行經板橋區國泰街，見蔡姓男子（32歲）一看巡邏員警神情慌張，急忙躲到路邊，員警上前察看，一靠近便聞到濃厚K煙味，當場要求出示證件，蔡不但拒絕配合且拔腿就往國泰街39巷方向狂跑。

員警見狀立即尾隨追趕才順利攔下，正當員警盤查其身分時，蔡男突然出手搶奪員警配用掛在腰間的警槍，員警反應迅速立即將人壓制在地並當場逮捕，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，檢察官日前偵結依妨害公務罪嫌起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885