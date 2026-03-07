快訊

男子一身K味…見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

起訴指出，新北市警方去年12月17日凌晨2時許，巡邏行經板橋區國泰街，見蔡姓男子（32歲）一看巡邏員警神情慌張，急忙躲到路邊，員警上前察看，一靠近便聞到濃厚K煙味，當場要求出示證件，蔡不但拒絕配合且拔腿就往國泰街39巷方向狂跑。

員警見狀立即尾隨追趕才順利攔下，正當員警盤查其身分時，蔡男突然出手搶奪員警配用掛在腰間的警槍，員警反應迅速立即將人壓制在地並當場逮捕，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，檢察官日前偵結依妨害公務罪嫌起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依法起訴。圖／聯合報系資料照
相關新聞

桃園男酒後闖紅燈撞死女騎士還逃 國民法官判9年10月

桃園張姓男子2023年10月初凌晨於中壢某酒吧飲酒後駕車上路，行經元智大學前方路口闖紅燈，撞死依燈號從機車專用道左轉的黃姓女騎士，不僅未打119反棄車四處躲，案發後12小時拘提到案，桃園地院國民法官庭連日審理，昨依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。

預售屋拖超過2年才交屋 法院判建商要賠750萬元給住戶

高雄市楠梓區某大樓建案爆延遲交屋糾紛，15名承購戶不滿建商逾期2年多才取得使用執照，憤而提告求償遲延違約金，建商在法庭上以各種理由一口氣要求展延工期892.5天，並主張交屋坪數大於合約，住戶應補繳差價來抵銷違約金，但法官不採信，判建商敗訴，需賠償給15名住戶共計750萬餘元。

影／淡水貨車撞斷電線桿 肇事逃逸自行就醫又溜走

新北市淡水區民族路35巷昨晚有1輛小貨車撞斷電線桿，許多附近居民好心關懷、幫忙叫救護車，肇事駕駛卻在眾目睽睽之下倒車逃離，民眾轉而感到憤怒錄影報警。警方查出身分但駕駛已逃匿，擴大追查中。

男子一身K味 見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

台中旅宿一早驚見全裸男 一絲不掛闖住客房…事後稱：我在夢遊

台中1名男子投宿旅館時，一早9點多竟全裸跑出門還去敲其他住客房門，闖入上廁所、亂翻別人物品，還二度折返想交付1000元，脫序行為令住客傻眼，男子事後辯稱「自已在夢遊」無意識，全案經認罪協商程序，法院依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，可上訴。

