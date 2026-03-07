僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

檢警調查，黎於去年5月29日9時許，在宿舍內因浴室使用問題與何發生衝突，隨後何下樓吃早餐。黎繼續在2樓洗完澡後，從2樓將水果刀帶下樓，找對方理論。黎見何站起身來，即持刀朝其左胸、右頸、下巴刺擊，致左胸穿刺傷合併左上肺撕裂傷及血胸、下巴及右頸撕裂傷。

黎辯稱，他只是自我保護，他有傷害對方，但他沒有殺人未遂。辯護人說，黎於偵查時供稱，因為當時他在浴室裡洗澡，何敲他門，他跟對方說有人，何就罵他，可見本件犯罪動機源自於雙方因細故而衍生爭執。

辯護人也說，黎於檢察官訊問時辯解稱「（你刺的都是重要的部位，你知道嗎？）我不知道，我當時很亂，我不知道我刺到哪裡，我不是故意的」等語，認黎一時受刺激，順著自己手勢揮刀，並非刻意針對何重要身體部位刺傷。黎也自陳是看到救護車來，才離開現場去吃早餐，可見黎行為後仍擔心何是否能及時獲得救護。

台南地院指出，依監視器影像所見，黎走過去找被何，何坐著並沒有任動作，然後兩個發生拉扯，黎出手打何，何閃躲，隨後即見黎持刀刺向何。何並未主動攻擊黎，何只是站起身來，就看見黎主動攻擊何，黎辯正當防衛，並非有理。

合議庭認為，黎辯稱只是想問何之前在浴室是否有罵髒話，又因為怕何攻擊他，所以持刀刺向何，辯稱自己是正當防衛。姑且不論何並沒有主動攻擊黎而存在防衛情狀，縱使黎想要自保，持刀揮舞嚇退何即可，實在沒有必要持尖刀刺向何。

合議庭審酌，黎僅因與何有些微衝突，即持刀刺向何頭頸部及胸部，造成何受有左胸穿刺傷合併左上肺撕裂傷及血胸、下巴及右頸撕裂傷等傷害，其中左胸口的1刀深達9公分，造成左胸穿刺傷合併左上肺撕裂傷及血胸，引流2000cc，送醫後經醫院發病危通知，急救後才倖免於死。

且考量黎刺傷何後，並未將何送醫，卻自己跑到附近的超商吃早餐，於警偵訊及審理時僅坦承客觀事實，惟矢口否認具有殺人犯意，且因何索賠金額與黎所能負擔金額差距過大，以致雙方未能協商和解，認黎犯殺人未遂罪判刑6年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。