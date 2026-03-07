快訊

僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

檢警調查，黎於去年5月29日9時許，在宿舍內因浴室使用問題與何發生衝突，隨後何下樓吃早餐。黎繼續在2樓洗完澡後，從2樓將水果刀帶下樓，找對方理論。黎見何站起身來，即持刀朝其左胸、右頸、下巴刺擊，致左胸穿刺傷合併左上肺撕裂傷及血胸、下巴及右頸撕裂傷。

黎辯稱，他只是自我保護，他有傷害對方，但他沒有殺人未遂。辯護人說，黎於偵查時供稱，因為當時他在浴室裡洗澡，何敲他門，他跟對方說有人，何就罵他，可見本件犯罪動機源自於雙方因細故而衍生爭執。

辯護人也說，黎於檢察官訊問時辯解稱「（你刺的都是重要的部位，你知道嗎？）我不知道，我當時很亂，我不知道我刺到哪裡，我不是故意的」等語，認黎一時受刺激，順著自己手勢揮刀，並非刻意針對何重要身體部位刺傷。黎也自陳是看到救護車來，才離開現場去吃早餐，可見黎行為後仍擔心何是否能及時獲得救護。

台南地院指出，依監視器影像所見，黎走過去找被何，何坐著並沒有任動作，然後兩個發生拉扯，黎出手打何，何閃躲，隨後即見黎持刀刺向何。何並未主動攻擊黎，何只是站起身來，就看見黎主動攻擊何，黎辯正當防衛，並非有理。

合議庭認為，黎辯稱只是想問何之前在浴室是否有罵髒話，又因為怕何攻擊他，所以持刀刺向何，辯稱自己是正當防衛。姑且不論何並沒有主動攻擊黎而存在防衛情狀，縱使黎想要自保，持刀揮舞嚇退何即可，實在沒有必要持尖刀刺向何。

合議庭審酌，黎僅因與何有些微衝突，即持刀刺向何頭頸部及胸部，造成何受有左胸穿刺傷合併左上肺撕裂傷及血胸、下巴及右頸撕裂傷等傷害，其中左胸口的1刀深達9公分，造成左胸穿刺傷合併左上肺撕裂傷及血胸，引流2000cc，送醫後經醫院發病危通知，急救後才倖免於死。

且考量黎刺傷何後，並未將何送醫，卻自己跑到附近的超商吃早餐，於警偵訊及審理時僅坦承客觀事實，惟矢口否認具有殺人犯意，且因何索賠金額與黎所能負擔金額差距過大，以致雙方未能協商和解，認黎犯殺人未遂罪判刑6年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台南地院審酌，黎姓移工僅因與何有些微衝突，即持刀刺向同鄉頭頸部及胸部，並未將何送醫，卻自己跑到附近的超商吃早餐，認他犯殺人未遂罪判刑6年。圖／本報資料照
宿舍 衝突 超商

相關新聞

桃園男酒後闖紅燈撞死女騎士還逃 國民法官判9年10月

桃園張姓男子2023年10月初凌晨於中壢某酒吧飲酒後駕車上路，行經元智大學前方路口闖紅燈，撞死依燈號從機車專用道左轉的黃姓女騎士，不僅未打119反棄車四處躲，案發後12小時拘提到案，桃園地院國民法官庭連日審理，昨依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。

預售屋拖超過2年才交屋 法院判建商要賠750萬元給住戶

高雄市楠梓區某大樓建案爆延遲交屋糾紛，15名承購戶不滿建商逾期2年多才取得使用執照，憤而提告求償遲延違約金，建商在法庭上以各種理由一口氣要求展延工期892.5天，並主張交屋坪數大於合約，住戶應補繳差價來抵銷違約金，但法官不採信，判建商敗訴，需賠償給15名住戶共計750萬餘元。

男子一身K味…見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

台中旅宿一早驚見全裸男 一絲不掛闖住客房…事後稱：我在夢遊

台中1名男子投宿旅館時，一早9點多竟全裸跑出門還去敲其他住客房門，闖入上廁所、亂翻別人物品，還二度折返想交付1000元，脫序行為令住客傻眼，男子事後辯稱「自已在夢遊」無意識，全案經認罪協商程序，法院依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，可上訴。

香菸燙身體…土城2歲男童被家暴喪命 狠心父判無期、母判19年

新北市土城區2歲多陳姓男童原寄宿新莊外公家，去年初剛被擔任客運公司站務員父親吳男及擔任國小代課老師母親陳女帶回土城，由父母親自照料，不料竟遭到不當管教和嚴重家暴。

