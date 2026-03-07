聽新聞
台中旅宿一早驚見全裸男 一絲不掛闖住客房…事後稱：我在夢遊
台中1名男子投宿旅館時，一早9點多竟全裸跑出門還去敲其他住客房門，闖入上廁所、亂翻別人物品，還二度折返想交付1000元，脫序行為令住客傻眼，男子事後辯稱「自已在夢遊」無意識，全案經認罪協商程序，法院依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，可上訴。
檢警調查，男子2025年7月26日入住中區某旅館，隔天7日一早9點多不明原因全裸，還跑到另名男性住客房前敲門，對方應門後他竟然直接闖入，還跑進去上廁所、亂翻住客私人物品，經對方要求他離開，男子抓了條毛巾遮蔽下體後才出去，前後滯留約5分鐘。
未料時隔不到2分鐘，男子又跑回來敲門並二度闖入，還拿了1000元表示要給住客，向他聲稱自己酒醉，但經住客拒絕、報警後才曝光。
檢方訊時，男子坦承有進入別人房間，但矢口否認侵入住宅，辯稱「我在夢遊無意識」，不清楚在幹嘛，但被害住客指證歷歷，旅館走廊監視器也拍下男子行徑，他事後也向住客道歉，告知當時是在「夢遊。」
檢方查，男子當時雖裸體，但在走廊時有以雙手遮蔽下體，現場無其他人，不構成公然猥褻，另男子未對住客施以強暴、脅迫，難認有強制，加上他也無觸碰對方隱私部位，也難以性騷擾相繩，偵結依無故侵入他人住宅罪嫌起訴他。
台中地院審理時，因男子和檢察官於審判外達成協商合意，且已認罪，依認罪協商程序不再經言詞辯論，依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，得易科罰金。
