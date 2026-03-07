快訊

「送別小胖老師」袁惟仁靈堂曝光！遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽Live／全台集氣觀戰！中華力戰捷克 非贏不可拚晉級希望

聽新聞
0:00 / 0:00

台中旅宿一早驚見全裸男 一絲不掛闖住客房…事後稱：我在夢遊

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中1名男子投宿旅館時，一早9點多竟全裸跑出門還去敲其他住客房門，闖入上廁所、亂翻別人物品，還二度折返想交付1000元，脫序行為令住客傻眼，男子事後辯稱「自已在夢遊」無意識，全案經認罪協商程序，法院依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，可上訴。

檢警調查，男子2025年7月26日入住中區某旅館，隔天7日一早9點多不明原因全裸，還跑到另名男性住客房前敲門，對方應門後他竟然直接闖入，還跑進去上廁所、亂翻住客私人物品，經對方要求他離開，男子抓了條毛巾遮蔽下體後才出去，前後滯留約5分鐘。

未料時隔不到2分鐘，男子又跑回來敲門並二度闖入，還拿了1000元表示要給住客，向他聲稱自己酒醉，但經住客拒絕、報警後才曝光。

檢方訊時，男子坦承有進入別人房間，但矢口否認侵入住宅，辯稱「我在夢遊無意識」，不清楚在幹嘛，但被害住客指證歷歷，旅館走廊監視器也拍下男子行徑，他事後也向住客道歉，告知當時是在「夢遊。」

檢方查，男子當時雖裸體，但在走廊時有以雙手遮蔽下體，現場無其他人，不構成公然猥褻，另男子未對住客施以強暴、脅迫，難認有強制，加上他也無觸碰對方隱私部位，也難以性騷擾相繩，偵結依無故侵入他人住宅罪嫌起訴他。

台中地院審理時，因男子和檢察官於審判外達成協商合意，且已認罪，依認罪協商程序不再經言詞辯論，依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中

延伸閱讀

持剪刀刺穿頭骨殺人…密錄器還原當時狀況 男還說「家屬答禮」嘲諷

新北男酒後抄剪刀刺死人！律師辯「智商只有70」 士林地院判15年

台中男毒駕撞人...造成對方慘死 國民法官判他12年5月

三度買凶殺前妻！他下「必死令」手段狠 判關11年2月定讞

相關新聞

桃園男酒後闖紅燈撞死女騎士還逃 國民法官判9年10月

桃園張姓男子2023年10月初凌晨於中壢某酒吧飲酒後駕車上路，行經元智大學前方路口闖紅燈，撞死依燈號從機車專用道左轉的黃姓女騎士，不僅未打119反棄車四處躲，案發後12小時拘提到案，桃園地院國民法官庭連日審理，昨依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。

預售屋拖超過2年才交屋 法院判建商要賠750萬元給住戶

高雄市楠梓區某大樓建案爆延遲交屋糾紛，15名承購戶不滿建商逾期2年多才取得使用執照，憤而提告求償遲延違約金，建商在法庭上以各種理由一口氣要求展延工期892.5天，並主張交屋坪數大於合約，住戶應補繳差價來抵銷違約金，但法官不採信，判建商敗訴，需賠償給15名住戶共計750萬餘元。

男子一身K味…見警拔腿躲巷弄遭攔 大膽動手搶警槍遭訴

新北市蔡姓男子去年底凌晨一身K味街頭閒晃，見員警拔腿躲巷弄仍遭攔下，竟大膽動手搶警槍當場被制伏，新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴。

僅因口角 越南移工持刀刺同鄉左胸深達9公分…還跑到超商吃早餐

越南籍黎姓移工去年5月間在台南宿舍與何姓同鄉因浴室使用問題發生衝突，隨後持刀刺向頭頸部及胸部，其中左胸口的1刀深達9公分，經緊急送醫救治才倖免於難，黎辯稱正當防衛，法官認他所刺擊均是重要部位，未將何送醫，自己還跑到超商吃早餐，認黎犯殺人未遂罪判刑6年。

台中旅宿一早驚見全裸男 一絲不掛闖住客房…事後稱：我在夢遊

台中1名男子投宿旅館時，一早9點多竟全裸跑出門還去敲其他住客房門，闖入上廁所、亂翻別人物品，還二度折返想交付1000元，脫序行為令住客傻眼，男子事後辯稱「自已在夢遊」無意識，全案經認罪協商程序，法院依無故侵入他人住宅罪判他拘役30日，可上訴。

香菸燙身體…土城2歲男童被家暴喪命 狠心父判無期、母判19年

新北市土城區2歲多陳姓男童原寄宿新莊外公家，去年初剛被擔任客運公司站務員父親吳男及擔任國小代課老師母親陳女帶回土城，由父母親自照料，不料竟遭到不當管教和嚴重家暴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。