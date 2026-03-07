快訊

預售屋拖超過2年才交屋 法院判建商要賠750萬元給住戶

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市楠梓區某大樓建案爆延遲交屋糾紛，15名承購戶不滿建商逾期2年多才取得使用執照，憤而提告求償遲延違約金，建商在法庭上以各種理由一口氣要求展延工期892.5天，並主張交屋坪數大於合約，住戶應補繳差價來抵銷違約金，但法官不採信，判建商敗訴，需賠償給15名住戶共計750萬餘元。

判決書指出，15名承購戶在2018年到2020年之前，分別以328萬至1060萬元不等的總價，購買到該建案預售屋，雙方買賣契約明定，建商應於2021年3月31日前取得使用執照，若逾期，每日須按已繳房地價款的萬分之5計算遲延利息給買方。

然而該建案遲至2024年7月3日才順利取得使照，扣除約定期限，實際逾期竟高達825天，氣得承購戶拿出合約向法院提告建商索賠。

面對鉅額違約金，建商在法庭上提出5項理由抗辯，主張有不可歸責之事由應展延工期，包含疫情三級警戒與後續影響導致工期延誤130.5天、颱風停班課8天、降雨逾80毫米致無法施工181天，以及建案所在地的里長要求星期日不得施工導致工期大幅延宕573天。

建商主張當年簽約未預料到疫情爆發，要求法院依情事變更原則減少違約金，同時反咬住戶，稱實際點交的房屋坪數大於契約面積，依約住戶須找補最高2%的差額價金，每戶約2萬至10萬元不等，要求以此抵銷遲延違約金。

不過法官經調查後逐一駁回，打臉建商，認為疫情三級警戒期間政府並未強制建築工地停工，建商也無法提出具體缺工缺料的證明，而降雨因素，建商同樣未舉證具體影響了哪些無法施作的工程項目。

至於里長禁施工一事，法院傳喚當地里長作證，里長表示，考量噪音僅是建議建商周日不要施工，並無強制力，法官更直指，建商在簽約評估履約能力時，本就該將周休二日的常態施工頻率納入考量，豈能事後作為展延藉口。

在坪數爭議上，法官發現雙方在交屋驗收時，皆已簽名蓋章確認結清各項費用，當時建商隻字未提面積誤差，代表雙方已確認點交完畢，建商事後無權再要求結算抵銷。

高雄地院法院認定建商提出的8天颱風假中，只有落在原定完工期限內的3天颱風假符合不可抗力標準，准予展延3天工期，其餘延遲皆屬建商責任，經扣除3天後，法院依據買賣契約條款，判決建商須賠償15名住戶27萬餘元至87萬餘元不等的遲延利息，合計約750萬餘元。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

