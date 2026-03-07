快訊

桃園男酒後闖紅燈撞死女騎士還逃 國民法官判9年10月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園張姓男子2023年10月初凌晨於中壢某酒吧飲酒後駕車上路，行經元智大學前方路口闖紅燈，撞死依燈號從機車專用道左轉的黃姓女騎士，不僅未打119反棄車四處躲，案發後12小時拘提到案，桃園地院國民法官庭連日審理，昨依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。

犯罪事實指出，現年32歲男子張志凱2023年10月5日凌晨1時48分，駕車離開喝了2小時啤酒的中壢某酒吧，行駛環中東路至台1線省道期間，多次橫跨雙白線行駛，一度在停等紅燈時睡著，直到綠燈亮24秒才驚醒，後方車輛不耐久候紛紛繞過。

凌晨1時56分，張行經中壢區中華路1段與遠東路路口時，在前方亮紅燈後10秒鐘，仍直踩油門高速往桃園方向前進，當場撞上對向依機車專用道綠燈左轉的黃姓女騎士，但張男並仍未停車，仍繼續向前行駛500公尺直到撞上路樹才棄車逃逸，黃女經送醫急救60分鐘，因全身多發性骨折及創傷性休克死亡。

張志凱肇事逃逸後，沿著大圳頭福德宮土地公廟旁小路、穿越多條街區與李姓前妻碰面，2人凌晨2時31分搭白牌車回到觀音區住處，中壢警方循線於凌晨4時32分到觀音找人未果，躲屋內的張、李等警方離開又搭白牌車躲到八德友人住處，直到當天下午1時8分將張拘提到案，經偵結起訴。

國民法官庭審理過程中，張男對犯罪事實均坦承不諱，公訴檢察官也提出監視器影像、酒精飲用情形及相關證據，證明張男酒駕闖紅燈肇事致死並逃逸的犯行。

國民法官庭認為，被告飲用多罐啤酒後，在友人勸阻下仍執意開車上路，駕駛過程已出現精神不濟與操控能力下降情形，最終闖紅燈且幾乎未煞車即撞擊機車，肇事後更未關心傷者，反而立即逃離現場，行為嚴重危害交通安全。

合議庭審酌張男的教育程度、生活狀況、家庭與經濟情形，及犯後態度等因素，依刑法酒駕致人於死罪判處7年6月徒刑，另依肇事致人於死而逃逸罪判處3年10月，考量兩罪關聯性，合併定應執行9年10月，本案得上訴。

不過，張志凱對於酒駕及肇禍顯然毫無悔意，根據司法院判決系統顯示，他在2023年10月5日凌晨犯下酒駕撞死人事件後，2024年11月23日凌晨4時和李姓前妻離開待了近5小時的中壢另處酒吧，再度酒後駕車返回觀音住處，清晨5時行經觀音鬧區連續撞上路旁停放的3輛轎車及1輛機車又肇禍，李女甚至在警方到場後，表示是她開的車，警調監視器發現李女冒名頂罪，雙雙送辦。

去年底桃園地院進行簡易判決，張依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判刑4月得易科罰金12萬元；李姓前妻依意圖使犯人隱避而頂替，判刑2月得易科罰金6萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張男肇事棄車逃逸後，找前妻來接他回觀音住處，警方找上門又無人在家，等警方走了繼續躲到八德友人家，於當天下午1時餘拘提到案。記者陳恩惠／翻攝
張男肇事棄車逃逸後，找前妻來接他回觀音住處，警方找上門又無人在家，等警方走了繼續躲到八德友人家，於當天下午1時餘拘提到案。記者陳恩惠／翻攝

男子張志凱2023年10月5日凌晨酒後駕車闖紅燈，撞死依規定左轉的黃姓女騎士，肇事後棄車逃逸，桃園地院國民法官庭昨午依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
男子張志凱2023年10月5日凌晨酒後駕車闖紅燈，撞死依規定左轉的黃姓女騎士，肇事後棄車逃逸，桃園地院國民法官庭昨午依酒駕致死與肇事逃逸等罪判刑，合併應執行9年10月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

黃姓女騎士的機車撞成一團，完全看不出原貌，可見撞擊力道多大。記者陳恩惠／翻攝
黃姓女騎士的機車撞成一團，完全看不出原貌，可見撞擊力道多大。記者陳恩惠／翻攝

闖紅燈 中壢 桃園

