香菸燙身體…土城2歲男童被家暴喪命 狠心父判無期、母判19年

新北市土城區2歲多陳姓男童原寄宿新莊外公家，去年初剛被擔任客運公司站務員父親吳男及擔任國小代課老師母親陳女帶回土城，由父母親自照料，不料竟遭到不當管教和嚴重家暴。

檢警查出去年2月17日晚間8時許，吳男在土城住處，連續掌摑兒子巴掌5下，再以腳踹臀部2次，又2度以手抓其雙腳使其倒立後搖晃再摔至床上，還以香菸炙燙身體，吳男與陳女隔天將兒子獨自一人留在住處便出門各自上班，返家後於晚間8時許發現兒子臉色發青、抽搐不止、呼叫無反應，才打電話叫救護車送醫，急救至去年3月24日上午宣告死亡。

男童在醫院經診斷，便發現左手臂及胸口都有香菸燙傷痕跡，左側腦硬膜下出血，合併雙側視網膜出血及抽搐，住院超過一個月仍難以挽回生命。新北地檢署去年6月初依家暴重傷致死等罪起訴這對狠心父母，由國民法官進行審理。

吳男經司法精神專科醫師鑑定結果為具有反社會人格傾向以及有自戀型人格傾向，在羈押期間，多次與看守所的舍友甚至管理員發生衝突，或企圖想脫逃，司法精神專科醫師鑑定結果為具有反社會人格傾向以及有自戀型人格傾向，且在羈押期間，多次與看守所的舍友甚至管理員發生衝突，或企圖想脫逃。

法院審理中吳坦承犯行，當庭要向兒子的外祖父道歉，但被拒絕。國民法官認為吳漠視小孩的生命與健康權，手段極為凶殘暴力，今宣判依成年人故意對兒童犯傷害罪，判刑7年6月；又成年人故意對兒童犯重傷致人於死罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

生母陳女坦承自己的錯誤，且要透過司法程序與吳男結束婚姻關係，陳女父親也願意原諒並接納，陳女將來服刑完畢出監後，如果經濟有問題，也願意負擔及照顧，法官今依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判刑19年，均可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：抽菸，有礙健康