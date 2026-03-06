「殯葬界蔡依林」告威震吳明達誹謗不起訴 反挨告恐嚇判拘役

有「殯葬界蔡依林」稱號的劉君玲，指控與威震集團前董事長吳明達分手後，吳男在微信軟體發文，影射她「爬牆」、「腳踏好多條船」，還與四海幫蘆洲年輕大哥搞曖昧，劉女認為吳男指控不實，憤而提告妨害名譽等罪，案經檢方處分不起訴後，劉女聲請再議，但遭高檢署駁回，不起訴確定。

據了解，劉君玲為尋求救濟途徑，前不久向法院聲請准予提起自訴，但理由不足也被裁定駁回。

另外，劉君玲2023年10月，不滿吳明達與其他女性往來，電嗆對方「叫妳不要知三當三，否則潑屎」，因此反遭控涉及恐嚇；法院認定，劉女相關言詞確實使人心生恐懼，判處拘役15日，得易科罰金。

劉君玲指控，她與吳銘達2024年2月分手後，吳男不甘分手，透過微信帳號發文，內容指「想不到和我在一起及訂婚的期間，你還腳踏好多條船，還敢寫字條叫別人老公，大家都知道你是我的女人，想想真的讓人噁心」。

劉君玲認為相關言論已詆毀其名譽，控告吳明達誹謗等罪，檢方傳喚吳明達出庭，吳明達供稱，因為劉女的背叛，才在微信發文抒發情感，沒有指名道姓，都是心路歷程，獲檢方處分不起訴。

劉君玲不服聲請再議，高檢署認為，吳明達在微信帳號的發文，並無呈現劉君玲姓名、帳號、個資或頭貼，難從相關內容連結特定對象，儘管相關文字會令聲請人主觀上感到不悅，但其他人無法從相關文字中得知吳明達指摘對象是何人，因此駁回聲請。

劉君玲還指控吳明達出言恐嚇「我一定部會放過妳」，但審酌吳男目前因案在監執行，刑期長達25年，很難有能力親自加害劉女，與恐嚇危害安全構成要件不符，一併駁回聲請。

威震集團董事長吳明達遭前女友劉君玲控告誹謗，檢方不起訴，劉女聲請再議，但仍遭高檢署駁回。本報資料照