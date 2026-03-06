快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

見臉色發青才送醫…2歲童遭菸燙及踢踹亡 繼父判無期、生母判19年

中央社／ 新北6日電

新北市吳男去年拿香菸燙2歲繼子，又連續掌摑、踢踹，孩子母親也未制止，待孩子臉色發青、抽搐才將其送醫仍宣告不治。新北地院國民法官今判吳男無期徒刑，生母則判19年。

根據判決，吳男與陳女為夫妻，育有1名2歲陳童。吳男去年2月6日在新北市土城區住處，以燃燒香菸多次炙燙陳童胸口及左手臂。2月17日晚間，吳男又連續掌摑陳童5下再用腳踢踹，2度以手抓著陳童雙腳，使其倒立後搖晃再摔至床上，導致陳童左側硬腦膜下出血、視網膜出血及抽搐。

陳女當時聽到陳童在哭喊、尖叫，卻未制止丈夫繼續毆打孩子，走出浴室後，見陳童額頭瘀傷、臉色發白、眼神無法聚焦等情況，也未將其送醫或求助，直到2月18日上午9時許，夫妻各自出門上班，獨留陳童在土城住處達12小時，兩人晚間8時許返家見陳童臉色發青、抽搐、呼叫無反應，才將陳童送醫，但搶救20多天後仍宣告不治。

案經新北地方法院國民法官參審，合議庭指吳男雖非陳童親生父親，但多次傷害與自己無冤無仇的孩童，漠視小孩生命與健康權，顯見吳男天性凶殘，毫無人性。

合議庭審酌，吳男有家暴、強制、侵占、妨害公務等多項前科，素行不佳，且吳男在羈押期間，多次與看守所、管理員發生衝突或企圖脫逃，依刑法成年人故意對兒童犯重傷致人於死罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

陳女部分，其在審理中坦承有發現陳童抽搐，想將孩子送醫急救，卻只因吳男反對就作罷，甚至隔天只留下2瓶奶就去上班，顯見其未負起母親責任，且根據精神鑑定報告，她將與吳男的親密關係看得比任何事情都重要，可知陳女為了討好丈夫，寧願犧牲孩子生命，犯罪動機卑劣。

合議庭審酌，陳女已與陳童的外祖父完成修復式司法程序，過程中坦承犯錯，且稱要與吳男離婚，判處較長刑度已足以達警惕教化效果，因此依刑法成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，處有期徒刑19年。全案可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市吳男去年拿香菸燙2歲繼子，又連續掌摑、踢踹，孩子母親也未制止，待孩子臉色發青、抽搐才將其送醫仍宣告不治。新北地院國民法官今判吳男無期徒刑，生母則判19年。示意圖／AI生成
新北市吳男去年拿香菸燙2歲繼子，又連續掌摑、踢踹，孩子母親也未制止，待孩子臉色發青、抽搐才將其送醫仍宣告不治。新北地院國民法官今判吳男無期徒刑，生母則判19年。示意圖／AI生成

