打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

國民黨立委羅智強去年大罷免期間，被控在黨團協商會議利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾民進黨立院黨團前總召柯建銘發言，羅提告向柯求償100萬元，台北地方法院判決羅智強敗訴，柯建銘免賠，可上訴。

羅智強主張，柯建銘去年5月15日於立法院第11屆第3會期黨團協商時，曾說「剛才羅智強有電話來打斷我發言，其實我知道每次我發言的時候，在關鍵時刻羅智強都偷偷打電話給我」、「我就當你在玩，你玩得高興就好了」、「不要耍這種小手段」等語，指控他惡意撥打電話騷擾。

羅智強指出，他當下已經立即否認，卻陸續被他人在社群軟體、新聞採訪、政論節目大肆傳述不實訊息，對他進行負面評論，他多次在臉書發文自清，但柯建銘同年6月5日接受媒體採訪時，又繼續以「我就知道是羅智強打的，難道要再去調通聯紀錄嗎？是男人就認」等不實言論誤導輿論，嚴重侵害他的名譽權，提告求償100萬元。

柯建銘不否認有相關發言，但反駁自身是維護身為立委的發言權利，且針對黨團協商會議過程回應媒體提問，也沒有逾越立委職權行使範疇，應受免責權保障。再者，他沒有使用偏激文字，言論也沒有使羅智強遭人蔑視、侮辱、嘲笑，難以認定貶損社會評價。

柯建銘向法院指出，羅智強當天對他的發言時間過長表達不耐，之後他被手機鈴聲中斷發言時，羅智強恰巧有使用手機、與旁人訕笑私語，且早在同年5月8日黨團協商時，也有類似狀況發生，他有相當理由相信是羅打電話干擾發言，請求法院駁回訴訟。

台北地院認為，柯在黨團協商的言論內容是在維護自身完整發言權利，也沒有用蓄意肢體動作或偏激文字，並沒有逾越立委職權行使範疇，因此受憲法言論免責權保障。

至於柯建銘回應媒體提問的言詞，法院認為柯是重申黨團協商的發言意旨，參酌司法院釋字第435號解釋意旨，對立委免責權保障範圍應做最大程度的認定，而認為柯的言論也屬免責權保障範圍。

台北地院指出，雖然柯建銘的言論有「玩」、「耍小手段」等詞，描述羅智強輕蔑態度，而使大眾產生羅不尊重議場等負面印象，損及名譽權，但根據黨團協商錄影畫面，柯依親身見聞、過往經歷、現場情形，而判定電話是羅打的，用以催促柯結束發言，柯有相當理由確信為真實。

判決指出，羅智強身為立委，且黨團協商會議經過及各立委往來互動、討論，是可受公評之事，柯的言論不是專以損害羅的名譽為唯一目的，沒有逾越合理範圍，因此判決羅智強敗訴，柯建銘免賠。

另外，羅智強也向罷團領銜人周庭諭、立委陳培瑜及王義川、台北市議員簡舒培、柯建銘助理周立軒連帶求償200萬元，案件仍在台北地院審理中。

