龍潭婦不滿車遭法院拖走 怒控男子私闖土地…反吃上誣告官司

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園龍潭王姓婦人不滿兒子名下車輛遭法院到場強制拖離，竟報警怒控陪同書記官及律師到場的林姓男子闖入私人土地，事後具狀委任兒子到龍潭警分局聖亭派出所提告；桃園地檢署清查，當天是法院民事庭依法強制執行拖車，並無非法闖入，認為王婦明知事實仍提告，依誣告罪起訴。

起訴指出，66歲王姓婦人承租桃園市龍潭區聖亭路133巷旁一塊土地，平時供兒子停車使用。2023年1月9日下午2時，林姓男子陪同桃園地方法院民事庭七股書記官、雷姓律師，前往該處土地準備強制拖離王婦之子謝男名下的車輛。

當天全程在場的王婦，明知林男等人是法院依法執行，並非無正當理由闖入私人土地，卻因不滿車輛被拖走，於是故意栽贓、捏造罪名，企圖讓林男吃官司，2天後具狀委任不知情的兒子代為到龍潭分局聖亭派出所，對林男提出侵入住宅告訴。

承辦檢察官調閱相關強制執行紀錄，確認林男案發當天是陪同法院民事書記官依法處理強制執行案件，程序合法且身分明確，整個過程具有法律依據，王婦指控林男「無故」進入土地的說詞，顯然與事實明顯不符，林男因此獲檢方予以不起訴處分，而林男隨後提起反訴，控告王婦涉嫌惡意誣告。

檢方偵查後，認為王婦明知事實真相，卻具狀委任他人提出不實指控，行為已嚴重擾亂司法資源，並意圖使他人陷於罪責，所為觸犯刑法第169條第1項誣告罪嫌，依法起訴。

桃園龍潭王婦不滿兒子車輛遭法院強制執行拖走，要兒子代為對林男提告侵入住宅，案經檢方釐清還林男清白，林反控王婦，桃園地檢署依誣告罪將王婦起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園龍潭王婦不滿兒子車輛遭法院強制執行拖走，要兒子代為對林男提告侵入住宅，案經檢方釐清還林男清白，林反控王婦，桃園地檢署依誣告罪將王婦起訴。記者陳恩惠／攝影

