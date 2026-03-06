影／斥遭司法迫害要求傳喚總統 館長：這件事就是我跟賴清德的事

「館長」陳之漢因在直播提及「把賴清德的狗頭斬下來」被依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌起訴，今天上午第一次到新北地方法院出庭並否認犯行，之後受訪激動斥責遭司法迫害，強調下次開庭一定向法官要求傳喚賴清德總統。

陳之漢去年10月5日晚上在新北市林口住所透過YouTube開直播，因與粉絲對話時提及「把賴清德的狗頭斬下來」，今年1月被新北地檢署起訴，今天地方法院開準備程序庭。

法官僅確認訴訟範圍讀出法條並詢問被告意見提出2個問題，是否承認惡意傳達、是否請求法院調查有利證據。陳之漢回答5個字「不承認」、「沒有」，法官宣布將直接進入審理庭，全程不到5分鐘即結束。

稍後陳之漢在法院門口受訪，說他今天是抱著作戰的心情出庭，台灣社會問題這麼多，一大堆貪官汙吏和奇奇怪怪的罪都可以交保，不去追查，卻起訴他在直播時回應粉絲提問。

陳之漢激動指稱直播對話被剪輯斷章取義，強調下次出庭一定會要求法官傳喚賴清德，「因為這件事情就是我跟他的事嘛！」他只是在直播回答網友提問新聞內容講到斬首行動，「我就問，現在的司法可以這樣玩嗎？」起訴書說他恐嚇公眾、恐嚇危害安全，「真的很想罵髒話，我在講賴清德，跟公眾有什麼關係？」

他怒斥遭司法迫害、諷刺「這個檢察官非常會寫故事」，說因為賴清德所到之處會有很多公眾、特定與不特定的人，意指「我有能力執行斬首行動，那時候旁邊的人都會有事」。陳之漢強調直播全程側錄都留著，網友問他是否看到斬首行動演習的新聞？於是直白回答「哦！你說斬下賴清德狗頭那件事」。

「我連門都沒出，我在直播間回答網友，怎麼就恐嚇了公眾？危害了公眾安全？」居然這樣可以被起訴，不如乾脆明講「館長，我覺得看你很不爽。你跟我民進黨作對，我看你很不爽！」

陳之漢說，當時去新北檢開庭的時候，已把所有證據都附給新北檢，整個直播前後文就這麼明顯。「除非是個弱智，才會看不清楚。你這樣起訴書也敢寫出來，那我真的覺得台灣這個司法真的很好笑。」