快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

藍台中黨部偽造連署2黨工未緩刑理由曝！他存兒少性影像遭Google檢舉

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

國民黨去年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍、書記長陳劍鋒及黨工等34人，抄寫黨員名冊偽造4258分連署，遞交後欲罷免民進黨立委蔡其昌何欣純；台中地院今依違反個資法判32人緩刑，周姓黨工涉另案審理中，買姓黨工則因持有兒少性影像被Google公司檢舉後被判刑，2人未獲緩刑，可上訴。

台中地院指出，伍等34人均認罪，有檢方起訴卷證可佐，犯罪事實明確，今共同犯非公務機關非法利用個人資料罪，判伍康龍1年8月、3月，陳劍鋒1年6月、3月，2人均褫奪公權2年、緩刑5年，各應向公庫支付30萬元、25萬元。

其餘30名黨工部分，各判處3月至1年2月不等，部分褫奪公權2年至3年，均緩刑2年至3年不等，各應向公庫支付3萬元至15萬元，均應參加法治教育2場；但其中周姓、買姓黨工，各判9月、1年，2人並未獲緩刑。

中院指出，周男因另案於中院審理中，顯見他還有其他犯罪行為，並非偶一誤觸法網，難以透過暫不執行刑罰達成警惕效果，不宜緩刑。

中院說，買男因先前被依違反兒童及少年性剝削防制條例遭判刑，考量他另案受追訴，併同本案都屬漠視個人資料主體性的犯罪類型，足見他漠視法秩序及他人法益，行為也非偶發，有執行刑罰之必要。

經查，買男2020年和朋友用LINE聊天時下載兒少性影像保存在手機內，後用Gmail上傳雲端硬碟，經美國「國家失蹤與被剝削兒童保護中心（NCMEC），經Google公司檢舉、通報才曝光。

中院認為，買男是成年成熟人，其持有該性影像無異提高少年遭侵害危險，更增加少年成性剝削對象風險，促使少年的性剝削製品供需關係存續，實應非難，今年2月2日已依無正當理由持有少年之性影像罪判他2月，得易科罰金，可上訴。

國民黨台中市黨部。圖／報系資料照
國民黨台中市黨部。圖／報系資料照

蔡其昌 黨工 何欣純 國民黨

延伸閱讀

藍台中黨部罷綠委連署偽造案一審判決出爐 國民黨疑小案重判

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

玩「天堂M」侵吞血盟公款拿去選舉 高雄男遭判刑

藍營台中黨部偽造罷免連署 32人繳公庫高達323萬元換緩刑

相關新聞

影／斥遭司法迫害要求傳喚總統 館長：這件事就是我跟賴清德的事

「館長」陳之漢因在直播提及「把賴清德的狗頭斬下來」被依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌起訴，今天上午第一次到新北地方法院出庭並否認犯行，之後受訪激動斥責遭司法迫害，強調下次開庭一定向法官要求傳喚賴清德總統。

打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

影／斬首案開庭 館長不認罪要求傳賴清德還怒斥：司法可以這樣玩？

網紅「館長」陳之漢去年直播提及「斬首行動」、「把賴清德的狗頭斬下來」遭起訴，新北地院今天首度召開審查庭，館長出庭表示不認罪，後續將重新分案給一般審理庭接手，他並指稱下次開庭一定向法官要求傳賴清德總統出庭。

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

三度買凶殺前妻！他下「必死令」手段狠 判關11年2月定讞

王姓男子前年懷疑廖姓前妻紅杏出牆，三度買凶還下達「必死令」，委託黑道二度駕車追撞，又闖廖女經營的通訊行持鋁棒攻擊頭部，使廖女暈厥倒地不起險致命，最高法院依殺人未遂等罪判刑11年2月定讞。

藍台中黨部偽造連署2黨工未緩刑理由曝！他存兒少性影像遭Google檢舉

國民黨去年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍、書記長陳劍鋒及黨工等34人，抄寫黨員名冊偽造4258分連署，遞交後欲罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純；台中地院今依違反個資法判32人緩刑，周姓黨工涉另案審理中，買姓黨工則因持有兒少性影像被Google公司檢舉後被判刑，2人未獲緩刑，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。