藍台中黨部偽造連署2黨工未緩刑理由曝！他存兒少性影像遭Google檢舉

國民黨去年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍、書記長陳劍鋒及黨工等34人，抄寫黨員名冊偽造4258分連署，遞交後欲罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純；台中地院今依違反個資法判32人緩刑，周姓黨工涉另案審理中，買姓黨工則因持有兒少性影像被Google公司檢舉後被判刑，2人未獲緩刑，可上訴。

台中地院指出，伍等34人均認罪，有檢方起訴卷證可佐，犯罪事實明確，今共同犯非公務機關非法利用個人資料罪，判伍康龍1年8月、3月，陳劍鋒1年6月、3月，2人均褫奪公權2年、緩刑5年，各應向公庫支付30萬元、25萬元。

其餘30名黨工部分，各判處3月至1年2月不等，部分褫奪公權2年至3年，均緩刑2年至3年不等，各應向公庫支付3萬元至15萬元，均應參加法治教育2場；但其中周姓、買姓黨工，各判9月、1年，2人並未獲緩刑。

中院指出，周男因另案於中院審理中，顯見他還有其他犯罪行為，並非偶一誤觸法網，難以透過暫不執行刑罰達成警惕效果，不宜緩刑。

中院說，買男因先前被依違反兒童及少年性剝削防制條例遭判刑，考量他另案受追訴，併同本案都屬漠視個人資料主體性的犯罪類型，足見他漠視法秩序及他人法益，行為也非偶發，有執行刑罰之必要。

經查，買男2020年和朋友用LINE聊天時下載兒少性影像保存在手機內，後用Gmail上傳雲端硬碟，經美國「國家失蹤與被剝削兒童保護中心（NCMEC），經Google公司檢舉、通報才曝光。

中院認為，買男是成年成熟人，其持有該性影像無異提高少年遭侵害危險，更增加少年成性剝削對象風險，促使少年的性剝削製品供需關係存續，實應非難，今年2月2日已依無正當理由持有少年之性影像罪判他2月，得易科罰金，可上訴。