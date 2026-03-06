台中男毒駕撞人...造成對方慘死 國民法官判他12年5月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人竟殘忍輾過，害葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，檢方依殺人等罪嫌起訴；台中地院國民法庭本周起密集審理，今依殺人等罪判白12年5月、6月可上訴。

檢方起訴指出，白男2024年10月26日在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，無照開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處，27日清晨5點多在家吸食俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包、外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯。

白隨後毒駕到北屯區大連路、民俗公園找朋友再吸食喵喵毒品，上午9點多開車回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，從後撞擊前方的葉姓行人，釀葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

但白沒停車，還踩油門向前駛離，釀葉男滾入車盤底下翻滾多次，造成顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷慘死；白闖禍後肇逃，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱才落網，檢方以白顯有殺人「不確定故意」，依殺人等罪嫌起訴。

台中地院審理期間，檢方控訴白男涉犯毒駕致死、無照過失傷害及殺人罪嫌，白的辯護人則主張白涉犯毒駕致死、肇事逃逸致死；白也說，他否認殺人，其餘都承認。

審判長曾問他，當是是否知道有撞到人？白則說，他當下沒意識到有撞到人、東西，直到落網看監視器拍到他撞擊，這才知道有撞到人。