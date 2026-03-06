快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男毒駕撞人...造成對方慘死 國民法官判他12年5月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」毒品還開車，撞上葉姓行人竟殘忍輾過，害葉在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，檢方依殺人等罪嫌起訴；台中地院國民法庭本周起密集審理，今依殺人等罪判白12年5月、6月可上訴。

檢方起訴指出，白男2024年10月26日在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，無照開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處，27日清晨5點多在家吸食俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包、外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯。

白隨後毒駕到北屯區大連路、民俗公園找朋友再吸食喵喵毒品，上午9點多開車回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，從後撞擊前方的葉姓行人，釀葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

但白沒停車，還踩油門向前駛離，釀葉男滾入車盤底下翻滾多次，造成顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷慘死；白闖禍後肇逃，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱才落網，檢方以白顯有殺人「不確定故意」，依殺人等罪嫌起訴。

台中地院審理期間，檢方控訴白男涉犯毒駕致死、無照過失傷害及殺人罪嫌，白的辯護人則主張白涉犯毒駕致死、肇事逃逸致死；白也說，他否認殺人，其餘都承認。

審判長曾問他，當是是否知道有撞到人？白則說，他當下沒意識到有撞到人、東西，直到落網看監視器拍到他撞擊，這才知道有撞到人。

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／讀者提供
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／讀者提供

擋風玻璃 喪屍煙彈 國民法官

延伸閱讀

台中大里仁愛醫院驚傳急診暴力 他抽出一束美工刀片企圖攻擊醫師

23歲男毒駕賓士載妻猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈無辜慘死

13歲起無照駕駛被逮15次！毒蟲殯葬二代輾死翁有跡可循 檢求刑15年6月

殯葬二代開BMW輾死退休翁 死者女兒信曝光「母天天泣訴像輾過她」

相關新聞

影／斥遭司法迫害要求傳喚總統 館長：這件事就是我跟賴清德的事

「館長」陳之漢因在直播提及「把賴清德的狗頭斬下來」被依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌起訴，今天上午第一次到新北地方法院出庭並否認犯行，之後受訪激動斥責遭司法迫害，強調下次開庭一定向法官要求傳喚賴清德總統。

打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

影／斬首案開庭 館長不認罪要求傳賴清德還怒斥：司法可以這樣玩？

網紅「館長」陳之漢去年直播提及「斬首行動」、「把賴清德的狗頭斬下來」遭起訴，新北地院今天首度召開審查庭，館長出庭表示不認罪，後續將重新分案給一般審理庭接手，他並指稱下次開庭一定向法官要求傳賴清德總統出庭。

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

三度買凶殺前妻！他下「必死令」手段狠 判關11年2月定讞

王姓男子前年懷疑廖姓前妻紅杏出牆，三度買凶還下達「必死令」，委託黑道二度駕車追撞，又闖廖女經營的通訊行持鋁棒攻擊頭部，使廖女暈厥倒地不起險致命，最高法院依殺人未遂等罪判刑11年2月定讞。

藍台中黨部偽造連署2黨工未緩刑理由曝！他存兒少性影像遭Google檢舉

國民黨去年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍、書記長陳劍鋒及黨工等34人，抄寫黨員名冊偽造4258分連署，遞交後欲罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純；台中地院今依違反個資法判32人緩刑，周姓黨工涉另案審理中，買姓黨工則因持有兒少性影像被Google公司檢舉後被判刑，2人未獲緩刑，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。