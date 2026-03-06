快訊

三度買凶殺前妻！他下「必死令」手段狠 判關11年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

王姓男子前年懷疑廖姓前妻紅杏出牆，三度買凶還下達「必死令」，委託黑道二度駕車追撞，又闖廖女經營的通訊行持鋁棒攻擊頭部，使廖女暈厥倒地不起險致命，最高法院殺人未遂等罪判刑11年2月定讞。

王2024年6月離婚後，懷疑廖女婚內出軌、對他不忠，委由綽號「阿駩」的王姓男子、程姓男子於同年9月19日晚間開車高速追撞廖女機車，廖女臉部撕裂傷、牙齒斷裂、鼻骨骨折、蜘蛛膜下腔出血及四肢挫傷，送醫撿回一命，事後王給兩人50萬元報酬。

半個月後，王見廖女康復，又教唆阿駩、羅姓男子開車衝撞，同年11月間阿駩、羅守在中壢購物中心停車場出口，追撞廖女男姓友人車輛，造成後保險桿與車體損毀，當時廖女不在車上。

王認為兩度車禍都未成功，而向阿駩下「必死令」，並出資10萬元；阿駩委請李姓男子持鋁棒闖入廖女開設的通訊行，連續攻擊廖女頭部；廖女倒地後，李誤認對方死亡，搜刮多支手機與17萬元現金逃逸。

一審認為王多次出錢雇凶欲殺死前妻，造成廖女恐慌不安，且只坦承部分犯行，也沒有與廖女和解，難認有悔意，依殺人未遂等罪判王12年徒刑、阿駩10年徒刑，另程、羅、李分別判2月至7年2月不等徒刑。

案件上訴，二審審酌王因感情糾紛多次買凶牟取廖女性命，造成廖女有嚴重傷勢，犯案情節不輕，所幸沒有釀成死亡結果，王的行為危害社會治安，依殺人未遂罪判王11年2月徒刑定讞。

王姓男子懷疑廖姓前妻不忠，雇黑幫三度追殺，圖為凶嫌闖入廖女開的通訊行持鋁棒猛毆。圖／被害家屬提供
桃園市王姓男子涉嫌向黑道買凶追殺廖姓前妻，廖在經營的通訊行遭歹徒持棍毆打昏迷。圖／被害家屬提供
王姓男子懷疑廖姓前妻不忠，雇黑幫三度追殺，圖為凶嫌闖入廖女開的通訊行持鋁棒猛毆。圖／被害家屬提供
殺人未遂 前妻 最高法院

三度買凶殺前妻！他下「必死令」手段狠 判關11年2月定讞

王姓男子前年懷疑廖姓前妻紅杏出牆，三度買凶還下達「必死令」，委託黑道二度駕車追撞，又闖廖女經營的通訊行持鋁棒攻擊頭部，使廖女暈厥倒地不起險致命，最高法院依殺人未遂等罪判刑11年2月定讞。

