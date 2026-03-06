7被告已3人病死！丁小琥打「媽祖」名義來台招共諜 春節前病歿

中國長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部工作聯絡局南寧工作站指示，透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸收6名現退役軍官刺探軍事機密，甚至遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時消極不抵抗。台灣高檢署依違反國安法等罪起訴丁小琥等7人，求處重刑，台灣高等法院審理期間，丁因病未出庭，今年春節前病逝。

本案在偵查期間，丁小琥的特助張志煒、商人何聖影也死亡，檢察官處分不起訴。

同案被告包括陸軍戰備訓練處退役中校王文豪、參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）、空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊女丈夫）。7人現遭押，除楊千慧坦承全部犯行無禁見必要外，其餘6人均禁見。

香港籍的丁小琥（69歲）擔任長沙市第13屆人大民族華僑外事委員會委員，另身兼長沙市工商業聯合會副會長等多項職務，是中共重要情工人員。丁2018年起藉媽祖交流或商務、觀光名義來台，在台找男子張志煒當特助，吸收商人何聖影為下線。

調查局追查，丁能發展共諜組織網，與號稱「國軍敵情研判文膽」中將王世塗有重要關聯。丁有次旅遊結識王妻李瑞芳，利用李女篤信「超級生命密碼」能量學，以宗教信仰交流，互以「兄妹」相稱，常組團遊玩，成功打入王世塗生活圈，順利吸收王文豪、譚俊明。

王世塗曾為國安會秘書處長，發表過「中共擴張軍備對亞太地區秩序重整的衝擊」等文章，在戰略研究上受肯定。調查局曾約談王世塗夫婦，說明結識丁小琥經過。

丁小琥利用王文豪、譚俊明等昔日人脈，吸收呂芳契，楊博智、楊千慧及邱翰林，要求刺探、收集機密，遊說現役軍官，未來若兩岸開戰，要說服同袍率部屬消極不抵抗。為獎勵這些軍官，丁將中方提供的1112餘萬「工作費」，透過地下匯兌業者陳俊安匯入台灣，由王文豪、張志煒負責發放；台北地檢署另依洗錢罪起訴丁、陳、王3人。張、何偵查期間病亡，不起訴。

高院去年12月18日行準備程序，丁小琥當時就因身體不適就醫，詎料未多久也死亡。依刑事訴訟法第303條規定，被告死亡，法院應諭知不受理判決。