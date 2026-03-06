快訊

高雄保母網紅虐死2歲童 另涉丟摔虐嬰二審仍判2年

中央社／ 高雄6日電

高雄宋姓保母經營臉書粉專分享育兒經，卻涉揮打重摔2歲男童致死。檢警另發現，宋女照顧另名未滿週歲男嬰時也涉丟摔施虐，一審判2年，高雄高分院駁回宋女上訴維持原判。

經營臉書（Facebook）粉專分享育兒日記的宋女，時常分享農耕、露營、文化探索等內容，並製作成短影片，從貼文照片文字看起來相當正面溫馨，擁有數千名粉絲；但她卻涉揮打重摔2歲男童致死，新聞爆發後，大批網友湧入批評虐童行徑。此案經橋頭地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴後，目前由橋頭地方法院審理當中。

檢警另發現，宋女領有合格保母執照，自民國113年6月1日起受僱照顧未滿週歲男嬰，但卻因情緒控管不佳，在短短6天內接續對男嬰施虐，包括在高雄市左營區住處內，多次故意使男嬰跌落地墊上，甚至將其丟摔至沙發，或使其頭部及身體撞擊牆面、床板；男嬰母親事後發現孩子臉部、腹部及胸部出現多處不明挫傷，且情緒變得極度焦慮，晚上睡覺時常驚嚇哭鬧，憤而報警提告。

橋頭地檢署偵辦時，宋女坦承犯行，檢方批評宋女身為專業保母，本應提供安全成長環境，卻對毫無反抗能力嬰兒施以暴力，行為已屬「凌虐」。橋頭地院法官審酌宋女身為保母，竟罔顧家長信賴，行為應予非難，考量家長無意願調解，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑2年。

宋女不服量刑過重，上訴至台灣高等法院高雄分院後，合議庭認為原審判決認事用法並無不妥，駁回宋女上訴維持原審刑度，全案仍可上訴。

高雄宋姓保母經營臉書粉專分享育兒經，卻涉揮打重摔2歲男童致死。示意圖／Ingimage 王宏舜
