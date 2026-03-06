打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

新光金控及新光人壽前董事長、現年81歲的吳東進，因涉嫌挪用新壽「板新傑仕堡」樓面與健身房等相關資源，打造其個人名下經營的「傑仕堡健身」豪華健身房，造成公司損失9947萬元，遭人檢舉涉及背信弊案，新北地檢署去年1月依違反證券交易法非常規交易及證交法、保險法特別背信等罪嫌起訴，並建請法院重判5年徒刑，同案起訴被告還包括新光人壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓。

吳東進當庭表示，新板傑仕堡園區以全齡共享為目標，以飯店式管理規劃174戶附有提供免服務的健身房，他說，高級健身設備可以提供更頂級服務，獲得更高的租金收入，同時也達到金管會的相關要求，絕無任何背信圖利，盼法官還他清白。

檢方起訴則指出，吳東進年近81歲，長年經營新光金控及新光人壽，卻未區分公司利益，將自己公司和自己個人經營公司的利益混淆，形同以公濟私，使新光人壽誠信經營的公司治理觀念，面對個人利益時蕩然無存，經考量其犯行和年事已高等因素，向法院建請求刑5年。

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」涉違法，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同出庭，他喊冤，盼司法還他清白。記者王長鼎／攝影