快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

新光金控及新光人壽前董事長、現年81歲的吳東進，因涉嫌挪用新壽「板新傑仕堡」樓面與健身房等相關資源，打造其個人名下經營的「傑仕堡健身」豪華健身房，造成公司損失9947萬元，遭人檢舉涉及背信弊案，新北地檢署去年1月依違反證券交易法非常規交易及證交法、保險法特別背信等罪嫌起訴，並建請法院重判5年徒刑，同案起訴被告還包括新光人壽不動產管理部前副總盧麒堯、林偉傑、資深協理張良梓。

吳東進當庭表示，新板傑仕堡園區以全齡共享為目標，以飯店式管理規劃174戶附有提供免服務的健身房，他說，高級健身設備可以提供更頂級服務，獲得更高的租金收入，同時也達到金管會的相關要求，絕無任何背信圖利，盼法官還他清白。

檢方起訴則指出，吳東進年近81歲，長年經營新光金控及新光人壽，卻未區分公司利益，將自己公司和自己個人經營公司的利益混淆，形同以公濟私，使新光人壽誠信經營的公司治理觀念，面對個人利益時蕩然無存，經考量其犯行和年事已高等因素，向法院建請求刑5年。

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」涉違法，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同出庭，他喊冤，盼司法還他清白。記者王長鼎／攝影
新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」涉違法，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同出庭，他喊冤，盼司法還他清白。記者王長鼎／攝影

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉嫌違法，遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同出庭。記者王長鼎／攝影
新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉嫌違法，遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同出庭。記者王長鼎／攝影

吳東進 金管會

延伸閱讀

獨／檢追太子集團洗錢 吳逸先豪擲7700萬現金購2豪宅...外觀曝

南山搶當信義區最大包租公 A26 上梁 與 A21 分別在明後年完工

影／太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日 1人返回看守所

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

相關新聞

打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

影／斬首案開庭 館長不認罪要求傳賴清德還怒斥：司法可以這樣玩？

網紅「館長」陳之漢去年直播提及「斬首行動」、「把賴清德的狗頭斬下來」遭起訴，新北地院今天首度召開審查庭，館長出庭表示不認罪，後續將重新分案給一般審理庭接手，他並指稱下次開庭一定向法官要求傳賴清德總統出庭。

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

退役上校吳明郎財產來源不明 北院判1年6月

國防部104年間辦理生物偵檢車採購案，退役上校吳明郎被控當年經辦時涉嫌圖利廠商，被依貪污罪嫌起訴。北院今天宣判，以公務員...

影／傷痛沒有期限 時力：正義不該過期

時代力量黨主席王婉諭上午和聲援團體在立法院召開「傷痛沒有期限，正義不該過期！聲援兒少性侵追訴期釋憲案」記者會。針對憲法法庭正在審理的兒少性侵害追訴權時效釋憲案，時代力量宣布已正式提交「法庭之友」聲請書；與會團體及倖存者共同呼籲大法官正視童年性創傷「延遲揭露」的特殊困境，不應讓追訴期淪為加害人的保護傘，應還給被害人追求司法正義的權利。

藍台中黨部罷綠委連署偽造案一審判決出爐 國民黨疑小案重判

國民黨台中市黨部去年為反制大罷免，連署罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純等，但過程中出現偽造情事。台中地院今日對此宣判。國民黨質疑，此次判決量刑失衡，小案重判，且為政治判決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。