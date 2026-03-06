藍台中黨部罷綠委連署偽造案一審判決出爐 國民黨疑小案重判

國民黨台中市黨部去年為反制大罷免，連署罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純等，但過程中出現偽造情事。台中地院今日對此宣判。國民黨質疑，此次判決量刑失衡，小案重判，且為政治判決。

國民黨2025年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免蔡其昌、何欣純，命黨員自帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造4258分名冊。台中地院今判34人均有罪，其中32人緩刑，附帶條件應向公庫支付金額加總高達323萬元，僅周姓、買姓黨工2人沒緩刑，可上訴。

針對台中地院一審判決，國民黨表示，民進黨「大罷免、大失敗」，「32：0」的結果顯示人民已經對民進黨做出判決。如今相關案件卻出現基層人員遭到判刑，國民黨嚴正質疑這是「小案重判」、「政治判決」。民進黨以政治動員操作罷免、撕裂社會的作法，本身就是對民主制度的傷害。

國民黨指出，民進黨鋪天蓋地的發動大惡罷，完全是反民主的的不公不義惡行，國民黨地方黨部在龐大壓力之下，被迫採取反制行動。司法雖然判決地方黨工有罪，但民意清楚表達民進黨的大惡罷是徹頭徹尾的荒謬與錯誤，「32：0」是廣大人民對民進黨大惡罷的當頭棒喝。民進黨專搞這些勞民傷財、浪費社會及司法資源的蠢事，才是應該受到全面譴責的對象。

國民黨強調，本案在性質上屬行政文書與程序爭議，相關當事人多為長期投入地方服務的黨務幹部與志工，平日協助民主政治運作與公共事務推動，並未從中獲取任何私利，卻遭判刑，令人憤慨。對於未獲緩刑的相關人員，國民黨表達高度關切與聲援，黨中央將提供必要的法律與行政協助，並持續給予相關照顧與支持。

國民黨並強調，民主社會的司法制度應建立在一致性、比例原則與程序正義之上。面對社會高度關注的案件，更應審慎衡量責任與角色差異，確保量刑符合比例原則，讓社會看見真正公平而一致的司法標準。