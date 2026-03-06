快訊

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，邵男2024年9月19日中午時，因休假流程和擔任值星的中士有線電作業士起衝突，邵明知對方身為他長官，對其有指揮、管理權，竟抓住中士衣領、舉拳作勢毆打他，以此對長官施強暴、脅迫。

台中地院審理時，邵坦承不諱，與被害中士、同單位其他長官證詞相符，並有軍方內部調查保告等可佐證。

中院查，邵男犯陸海空軍刑法第49條第1項之罪，其法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」，刑罰嚴厲，該立法目的是要用重典，以維持長官對部隊的領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，以確保領導統御功、部隊機能運作。

但中院認為，邵的行為應予非難，但衝突是因中士自言自語說了句「媽蛋」，邵誤認遭對方侮辱母親，一時激動下手，案發後經連長暸解緣由，就要求2人相互致歉，中士也表示不願追究，考量衝突無人受傷、對部隊機能影響有限，邵犯後坦承認錯，依刑法第59條減刑。

中院認為，邵犯後態度尚可，並考量軍方建議量處邵6月至1年2月徒刑，斟酌一切情狀後依對長官施強暴、脅迫罪，判邵男7月，緩刑2年。

邵姓上兵抓長官衣領、作勢揮拳，法院依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年。示意圖／ingimage
陸軍 直升機

相關新聞

打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

影／斬首案開庭 館長不認罪要求傳賴清德還怒斥：司法可以這樣玩？

網紅「館長」陳之漢去年直播提及「斬首行動」、「把賴清德的狗頭斬下來」遭起訴，新北地院今天首度召開審查庭，館長出庭表示不認罪，後續將重新分案給一般審理庭接手，他並指稱下次開庭一定向法官要求傳賴清德總統出庭。

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

退役上校吳明郎財產來源不明 北院判1年6月

國防部104年間辦理生物偵檢車採購案，退役上校吳明郎被控當年經辦時涉嫌圖利廠商，被依貪污罪嫌起訴。北院今天宣判，以公務員...

影／傷痛沒有期限 時力：正義不該過期

時代力量黨主席王婉諭上午和聲援團體在立法院召開「傷痛沒有期限，正義不該過期！聲援兒少性侵追訴期釋憲案」記者會。針對憲法法庭正在審理的兒少性侵害追訴權時效釋憲案，時代力量宣布已正式提交「法庭之友」聲請書；與會團體及倖存者共同呼籲大法官正視童年性創傷「延遲揭露」的特殊困境，不應讓追訴期淪為加害人的保護傘，應還給被害人追求司法正義的權利。

藍台中黨部罷綠委連署偽造案一審判決出爐 國民黨疑小案重判

國民黨台中市黨部去年為反制大罷免，連署罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純等，但過程中出現偽造情事。台中地院今日對此宣判。國民黨質疑，此次判決量刑失衡，小案重判，且為政治判決。

