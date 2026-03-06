602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，邵男2024年9月19日中午時，因休假流程和擔任值星的中士有線電作業士起衝突，邵明知對方身為他長官，對其有指揮、管理權，竟抓住中士衣領、舉拳作勢毆打他，以此對長官施強暴、脅迫。

台中地院審理時，邵坦承不諱，與被害中士、同單位其他長官證詞相符，並有軍方內部調查保告等可佐證。

中院查，邵男犯陸海空軍刑法第49條第1項之罪，其法定刑為「1年以上7年以下有期徒刑」，刑罰嚴厲，該立法目的是要用重典，以維持長官對部隊的領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，以確保領導統御功、部隊機能運作。

但中院認為，邵的行為應予非難，但衝突是因中士自言自語說了句「媽蛋」，邵誤認遭對方侮辱母親，一時激動下手，案發後經連長暸解緣由，就要求2人相互致歉，中士也表示不願追究，考量衝突無人受傷、對部隊機能影響有限，邵犯後坦承認錯，依刑法第59條減刑。

中院認為，邵犯後態度尚可，並考量軍方建議量處邵6月至1年2月徒刑，斟酌一切情狀後依對長官施強暴、脅迫罪，判邵男7月，緩刑2年。