玩「天堂M」侵吞血盟公款拿去選舉 高雄男遭判刑

高雄市一名陳姓男子與郭姓男子同為知名網路遊戲「天堂M」的血盟團隊成員，陳男負責保管團隊公積金，卻私吞郭男尚未動用的6千餘元公款，將錢挪作個人選舉事務及清償私債，高雄地院因此依侵占罪判處陳男拘役40天，予以緩刑2年。

判決書指出，陳男與郭男均為遊戲「天堂M」中「奧林帕斯」團隊的成員，依該團隊規約，成員若獲取遊戲寶物參與競標，拍賣所得將抽取1成作為血盟基金，剩餘款項由取得寶物的成員平分。

陳男自2022年1月起，便負責計算並保管團隊的血盟基金與成員公積金，而郭男於2022年8月至12月間，為了參與寶物競標，陸續匯款共7200元至陳男指定的銀行帳戶，扣除應支付的拍賣款項後，郭男名下尚有6609元的公積金未動用。

不料，陳男明知該筆款項應專款專用，竟未經同意，於2023年2月底前，將這筆公積金挪作自己參選高雄市議員的選舉經費及償還個人債務，直到後來團隊解散，陳男無力返還款項，整起事件才東窗事發。

高雄地院法官審理時，陳男對犯行坦承不諱，法官審酌，陳男正值壯年，卻因一時失慮觸法，但考量他過去沒有因故意犯罪受有期徒刑宣告的前科，且案發後已將6609元全數退還給告訴人郭男，認定陳男經偵審程序教訓應知所警惕，因此依侵占罪判處拘役40天，並宣告緩刑2年以啟自新。全案仍可上訴。