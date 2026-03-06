快訊

名軒開發賣土地內線交易案 吳寶田父女無不法、特助夫妻遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

名軒開發公司2019年出售高雄市岡山區土地充實營運金，交易總金額8億6千萬餘元，台北地檢署去年追查內線交易案，認定麗寶集團創辦人吳寶田與其女兒吳泓瑩無不法簽結，吳寶田特助劉碧忠和其妻子張春美涉違反證券交易法內線交易罪嫌，依法起訴。

檢調去年5月約談吳寶田及其女兒「麗寶小公主」、名軒董事長吳泓瑩，檢方訊後均請回。檢方認定，2人無內線交易不法情事，因此簽結。

名軒公司2019年4月24日重大訊息指出，名軒開發和子公司興博2018年7月間董事會通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，今土地簽約出售取得款項，除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金，交易坪數7千多坪，交易總金額新台幣8億6千萬餘元，預計處分利益約新台幣1.6億元。

檢方認定，此案重大消息明確時點2019年4月15日買方簽立並出具斡旋委託書，同年月24日公開重大消息，限制交易期間為4月15日至4月25日11時59分。

起訴指出，麗寶集團創辦人吳寶田辦公室主任、特助、名軒開發董事英和投資員工，2019年4月15日協助土地買賣斡旋委託書而得知重大消息，並將消息透露給妻子張春美，劉涉電話下單買進22張名軒股票成交均價每股16.82元，擬制性虧損1萬6780元；張則是在4月16日至25日共買進52張名軒股票，已實現及擬制性獲利金額為1萬4470元。

麗寶集團董座吳寶田辦公室主任劉碧忠妻子張春美涉內線交易。記者曾原信／攝影
麗寶集團旗下的名軒開發公司涉嫌內線交易，麗寶董事長吳寶田辦公室主任劉碧忠（圖）涉內線交易罪起訴。記者曾原信／攝影
麗寶集團董座吳寶田涉內線交易遭約談，去年檢方偵訊後請回。記者曾原信／攝影
麗寶集團董座吳寶田女兒吳泓瑩珍訊後請回。記者曾原信／攝影
打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

影／斬首案開庭 館長不認罪要求傳賴清德還怒斥：司法可以這樣玩？

網紅「館長」陳之漢去年直播提及「斬首行動」、「把賴清德的狗頭斬下來」遭起訴，新北地院今天首度召開審查庭，館長出庭表示不認罪，後續將重新分案給一般審理庭接手，他並指稱下次開庭一定向法官要求傳賴清德總統出庭。

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

退役上校吳明郎財產來源不明 北院判1年6月

國防部104年間辦理生物偵檢車採購案，退役上校吳明郎被控當年經辦時涉嫌圖利廠商，被依貪污罪嫌起訴。北院今天宣判，以公務員...

影／傷痛沒有期限 時力：正義不該過期

時代力量黨主席王婉諭上午和聲援團體在立法院召開「傷痛沒有期限，正義不該過期！聲援兒少性侵追訴期釋憲案」記者會。針對憲法法庭正在審理的兒少性侵害追訴權時效釋憲案，時代力量宣布已正式提交「法庭之友」聲請書；與會團體及倖存者共同呼籲大法官正視童年性創傷「延遲揭露」的特殊困境，不應讓追訴期淪為加害人的保護傘，應還給被害人追求司法正義的權利。

藍台中黨部罷綠委連署偽造案一審判決出爐 國民黨疑小案重判

國民黨台中市黨部去年為反制大罷免，連署罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純等，但過程中出現偽造情事。台中地院今日對此宣判。國民黨質疑，此次判決量刑失衡，小案重判，且為政治判決。

