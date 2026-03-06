名軒開發賣土地內線交易案 吳寶田父女無不法、特助夫妻遭起訴

名軒開發公司2019年出售高雄市岡山區土地充實營運金，交易總金額8億6千萬餘元，台北地檢署去年追查內線交易案，認定麗寶集團創辦人吳寶田與其女兒吳泓瑩無不法簽結，吳寶田特助劉碧忠和其妻子張春美涉違反證券交易法內線交易罪嫌，依法起訴。

檢調去年5月約談吳寶田及其女兒「麗寶小公主」、名軒董事長吳泓瑩，檢方訊後均請回。檢方認定，2人無內線交易不法情事，因此簽結。

名軒公司2019年4月24日重大訊息指出，名軒開發和子公司興博2018年7月間董事會通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，今土地簽約出售取得款項，除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金，交易坪數7千多坪，交易總金額新台幣8億6千萬餘元，預計處分利益約新台幣1.6億元。

檢方認定，此案重大消息明確時點2019年4月15日買方簽立並出具斡旋委託書，同年月24日公開重大消息，限制交易期間為4月15日至4月25日11時59分。

起訴指出，麗寶集團創辦人吳寶田辦公室主任、特助、名軒開發董事英和投資員工，2019年4月15日協助土地買賣斡旋委託書而得知重大消息，並將消息透露給妻子張春美，劉涉電話下單買進22張名軒股票成交均價每股16.82元，擬制性虧損1萬6780元；張則是在4月16日至25日共買進52張名軒股票，已實現及擬制性獲利金額為1萬4470元。

