藍營台中黨部偽造罷免連署 32人繳公庫高達323萬元換緩刑

國民黨2025年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免民進黨蔡其昌、何欣純，命黨員自帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造4258分名冊；台中地院今判34人均有罪，其中32人緩刑，附帶條件應向公庫支付金額加總高達323萬元，僅周姓、買姓黨工2人沒緩刑，可上訴。

伍康龍、陳劍鋒今也到庭聽宣判，但事後2人均表示不作評論。

台中地院今上午宣判，審判長陳建宇9點30分準時宣讀主文，由於被告多達34人，部分有諭知褫奪公權且多數宣告緩刑，並有應向公庫支付金額等緩刑條件等，光是朗讀主文就耗時15分鐘。

中院今依違反個人資料保護法等，判伍康龍1年8月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，應向公庫支付30萬元、參加法治教育2場。陳劍鋒判1年6月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，應向公庫支付25萬元、參加法治教育2場。

其餘30名黨工部分，各判處3月至1年2月不等，部分褫奪公權2至3年，各應向公庫支付3萬元至15萬元，均應參加法治教育2場；周姓、買姓黨工部分，各判9月、1年，未諭知緩刑，且刑度不得易科罰金，未來若判決確定恐入獄。

經統計，中院今諭知32人緩刑附帶條件中，應向公庫支付金額介於3萬元至30萬元不等，累計加總達323萬元。

台中地檢起訴指出，國民黨台中市黨部2025年1月中、下旬，開會決議反制罷免，並針對綠營第一、第七選區立委蔡其昌、 何欣純發起罷免案，由伍康龍擔任罷免事務總負責人、陳劍鋒協助。

2人為達台中市第一、第七選區罷免案提議人數應達2235人、3297 人，為求迅速達成人數門檻，起意使用抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫偽造，並在黨部LINE群組傳訊，要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支。

檢方查出，23日「專案講習當天」伍康龍、陳劍鋒等34人出席，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

檢方統計，伍康龍、陳劍鋒及黨員等34人，前後遞交中央選舉委員會的名冊，有高達4258份是偽造，痛批侵害選民隱私權，使罷免提議程序淪為政治操作工具，更挑戰憲政秩序、破壞選舉罷免制度，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴34人。