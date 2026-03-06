快訊

藍營台中黨部偽造罷免連署 32人繳公庫高達323萬元換緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

國民黨2025年為反制大罷免，台中市黨部第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免民進黨蔡其昌、何欣純，命黨員自帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造4258分名冊；台中地院今判34人均有罪，其中32人緩刑，附帶條件應向公庫支付金額加總高達323萬元，僅周姓、買姓黨工2人沒緩刑，可上訴。

伍康龍、陳劍鋒今也到庭聽宣判，但事後2人均表示不作評論。

台中地院今上午宣判，審判長陳建宇9點30分準時宣讀主文，由於被告多達34人，部分有諭知褫奪公權且多數宣告緩刑，並有應向公庫支付金額等緩刑條件等，光是朗讀主文就耗時15分鐘。

中院今依違反個人資料保護法等，判伍康龍1年8月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，應向公庫支付30萬元、參加法治教育2場。陳劍鋒判1年6月、3月，褫奪公權2年、緩刑5年，應向公庫支付25萬元、參加法治教育2場。

其餘30名黨工部分，各判處3月至1年2月不等，部分褫奪公權2至3年，各應向公庫支付3萬元至15萬元，均應參加法治教育2場；周姓、買姓黨工部分，各判9月、1年，未諭知緩刑，且刑度不得易科罰金，未來若判決確定恐入獄。

經統計，中院今諭知32人緩刑附帶條件中，應向公庫支付金額介於3萬元至30萬元不等，累計加總達323萬元。

台中地檢起訴指出，國民黨台中市黨部2025年1月中、下旬，開會決議反制罷免，並針對綠營第一、第七選區立委蔡其昌、 何欣純發起罷免案，由伍康龍擔任罷免事務總負責人、陳劍鋒協助。

2人為達台中市第一、第七選區罷免案提議人數應達2235人、3297 人，為求迅速達成人數門檻，起意使用抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫偽造，並在黨部LINE群組傳訊，要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支。

檢方查出，23日「專案講習當天」伍康龍、陳劍鋒等34人出席，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

檢方統計，伍康龍、陳劍鋒及黨員等34人，前後遞交中央選舉委員會的名冊，有高達4258份是偽造，痛批侵害選民隱私權，使罷免提議程序淪為政治操作工具，更挑戰憲政秩序、破壞選舉罷免制度，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴34人。

台中市黨部第一組長伍康龍（右）、書記長陳劍鋒（左）今到庭聽宣判，聽後表示不作評論。記者曾健祐／攝影
台中市黨部第一組長伍康龍（右）、書記長陳劍鋒（左）今到庭聽宣判，聽後表示不作評論。記者曾健祐／攝影

國民黨 大罷免

相關新聞

打造174戶高檔養老村涉背信遭求刑5年 新光前董座吳東進今出庭喊冤

新光金控、新光人壽前董事長吳東進以新光人壽名義投資「板新傑仕堡」企圖打造174戶高檔養老村，涉非常規交易、證交法及背信等罪遭檢方求刑5年，今天戴黑帽、墨鏡由律師陪同首次出庭，他當庭喊冤，強調在公司服務58年，一身清白，絕無背信圖利，更未傷害公司，盼司法還他清白。

影／斬首案開庭 館長不認罪要求傳賴清德還怒斥：司法可以這樣玩？

網紅「館長」陳之漢去年直播提及「斬首行動」、「把賴清德的狗頭斬下來」遭起訴，新北地院今天首度召開審查庭，館長出庭表示不認罪，後續將重新分案給一般審理庭接手，他並指稱下次開庭一定向法官要求傳賴清德總統出庭。

602旅戰搜直升機通信兵暴怒抓長官衣領 中士口出這一句險被揍

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連擔通信作業兵的邵姓上兵，和中士值星官因休假一事衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院審酌，連長事後要求2人相互致歉，中士也不追究，依陸海空軍刑法對長官施強暴、脅迫罪判邵7月，緩刑2年，可上訴。

退役上校吳明郎財產來源不明 北院判1年6月

國防部104年間辦理生物偵檢車採購案，退役上校吳明郎被控當年經辦時涉嫌圖利廠商，被依貪污罪嫌起訴。北院今天宣判，以公務員...

影／傷痛沒有期限 時力：正義不該過期

時代力量黨主席王婉諭上午和聲援團體在立法院召開「傷痛沒有期限，正義不該過期！聲援兒少性侵追訴期釋憲案」記者會。針對憲法法庭正在審理的兒少性侵害追訴權時效釋憲案，時代力量宣布已正式提交「法庭之友」聲請書；與會團體及倖存者共同呼籲大法官正視童年性創傷「延遲揭露」的特殊困境，不應讓追訴期淪為加害人的保護傘，應還給被害人追求司法正義的權利。

藍台中黨部罷綠委連署偽造案一審判決出爐 國民黨疑小案重判

國民黨台中市黨部去年為反制大罷免，連署罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純等，但過程中出現偽造情事。台中地院今日對此宣判。國民黨質疑，此次判決量刑失衡，小案重判，且為政治判決。

