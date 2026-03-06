退役上校吳明郎財產來源不明 北院判1年6月

國防部104年間辦理生物偵檢車採購案，退役上校吳明郎被控當年經辦時涉嫌圖利廠商，被依貪污罪嫌起訴。北院今天宣判，以公務員財產來源不明罪判吳1年6月、褫奪公權3年。

國防部於民國104年辦理生物偵檢車採購案，由冠宇國際電訊股份有限公司以新台幣7.5億元得標，事後有媒體報導質疑從審標、測試到交貨疑雲重重；陸軍司令部則指報導內容聳動誇大，與事實不符。

檢調調查，吳明郎原為國防部陸軍司令部化學兵處軍品整備組上校組長，辦理生物偵檢車標案期間，明知冠宇公司投標文件不符規定，竟在審查結果勾選合格，讓冠宇公司得標而獲取利益，涉嫌圖利廠商，涉觸犯貪污治罪條例；檢調於110年10月間搜索12處，並訊問吳男等人，吳男訊後遭羈押。

台北地檢署偵辦後，認定吳明郎等人涉嫌圖利冠宇公司3億357萬餘元，並有560萬4000元不明所得，111年3月依貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、刑法偽造文書罪嫌起訴吳男等9人。

台北地方法院今天宣判，以公務員財產來源不明罪判吳明郎1年6月、褫奪公權3年，560萬4000元不明所得宣告沒收；其餘8人均無罪。北院尚未說明判決認定的犯罪事實與量刑理由。全案可上訴。