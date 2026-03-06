獨／檢追太子集團洗錢 吳逸先豪擲7700萬現金購2豪宅...外觀曝

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，從洗錢車手王俊國追出吳逸先博奕集團，發現吳逸先曾豪砸7700萬元現金，在新北市三重區買下兩戶高樓豪宅自住，新冠疫情爆發前，吳逸先來台灣都居住在此，而吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，先後買下6棟房產，市值近1億5千萬元。

據了解，吳逸先在台買豪宅幾乎都用現金，其中有兩間房子的金流，是透過地下匯兌方式，向北台灣最大洗錢集團、「睿森銀樓」負責人涂誠文領取。涂誠文因被控成立「揚盛集團」替200餘百家線上娛樂城、地下匯兌業者提供洗錢服務，金額逾600億元，目前潛逃海外遭通緝。

據調查，吳逸先在2018年間，分別拿出4200萬元、3900萬元現金，在三重黃金地段買下2戶豪宅自住，另斥資數千萬元在三蘆、永和買下4戶房產，其中連同豪宅在內，共有5戶登記在胞姊吳宜家名下，另1戶登記在吳宜家丈夫吳柏毅名下，由於購屋資金被認定為不法所得，檢方已聲請查扣。

調查顯示，吳逸先煉金有術，他以現金7700萬元買下2戶豪宅後，用房產向銀行貸款4370萬元，又拿這筆錢再去買房，其中有3間房產提供給吳宜家無償居住，吳宜家則當起包租婆，除了1間自住外，另2間出租按月收租金。

吳逸先原是大陸四川人，後來放棄陸籍身分，現為柬埔寨籍，太子集團案去年遭美英聯手制裁後，吳逸先擔心惹火上身，早一步與嫩妻逃往日本，目前在當地定居，兩人前不久剛生下小孩。

調查顯示，吳逸先比太子集團更早來台發展線上博弈，雙方因從事賭博熟識，吳逸先集團有龐大出金需求，先期是與涂誠文合作，後來則透過陳志自創的「OJBK」平台洗錢，估計2016至2025年間，共洗錢4億餘元台。

吳逸先被控在台灣與琉從事線上博弈，是洗錢犯罪集團層級最高者，昨被檢方依組織、洗錢等罪起訴，求刑13年；吳宜家、吳柏毅一併起訴，求刑6年以上徒刑，併科5000萬罰金。