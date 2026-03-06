影／三重車禍 小客車切西瓜左轉 騎士撞上彈飛致頭部重創送醫

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市三重區重新路二段與正義南路口昨天深夜11點多發生嚴重車禍，1輛小客車搶快切西瓜左轉未禮讓直行車，導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉，19歲騎士頭部重創當場失去意識，被緊急送往醫院搶救。

監視器清楚拍下車禍過程，雖然雙方都是綠燈，43歲施姓男子駕駛小客車由重新路左轉正義南路，未達交岔路口中心處即占用來車道搶先轉彎，對向19歲伍姓男子騎機車速度很快撞上，人彈飛騰空翻轉摔下，撞擊力道猛烈，機車零件散落一地，畫面怵目驚心。

警方指出，施男經檢測並無酒駕或毒駕，伍男因頭部、腿部及身體多處傷勢嚴重，第一時間無法測量，相關數值仍待醫院回報確認。

三重分局警方指出，施男經檢測未涉及酒駕或毒駕；伍男因頭部及身體多處傷勢嚴重，第一時間無法進行酒測，相關數值仍待醫院回報確認。詳細肇事原因與肇責比例有待後續調查釐清。

新北市三重區重新路二段與正義南路口昨天深夜11點多發生嚴重車禍,1輛小客車搶快切西瓜左轉未禮讓直行車,導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉,19歲騎士頭部重創當場失去意識,被緊急送往醫院搶救。圖 ／翻攝threads@yoyo__cheng
新北市三重區重新路二段與正義南路口昨天深夜11點多發生嚴重車禍，1輛小客車搶快切西瓜左轉未禮讓直行車，導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉，19歲騎士頭部重創當場失去意識，被緊急送往醫院搶救。圖 ／翻攝threads@yoyo__cheng

新北市三重區重新路二段與正義南路口昨天深夜11點多發生嚴重車禍，1輛小客車搶快切西瓜左轉未禮讓直行車，導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉，19歲騎士頭部重創當場失去意識，被緊急送往醫院搶救。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區重新路二段與正義南路口昨天深夜11點多發生嚴重車禍，1輛小客車搶快切西瓜左轉未禮讓直行車，導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉，19歲騎士頭部重創當場失去意識，被緊急送往醫院搶救。記者林昭彰／翻攝

