聽新聞
0:00 / 0:00
影／三重車禍 小客車切西瓜左轉 騎士撞上彈飛致頭部重創送醫
新北市三重區重新路二段與正義南路口昨天深夜11點多發生嚴重車禍，1輛小客車搶快切西瓜左轉未禮讓直行車，導致對向機車猛烈撞擊後騰空翻轉，19歲騎士頭部重創當場失去意識，被緊急送往醫院搶救。
監視器清楚拍下車禍過程，雖然雙方都是綠燈，43歲施姓男子駕駛小客車由重新路左轉正義南路，未達交岔路口中心處即占用來車道搶先轉彎，對向19歲伍姓男子騎機車速度很快撞上，人彈飛騰空翻轉摔下，撞擊力道猛烈，機車零件散落一地，畫面怵目驚心。
警方指出，施男經檢測並無酒駕或毒駕，伍男因頭部、腿部及身體多處傷勢嚴重，第一時間無法測量，相關數值仍待醫院回報確認。
三重分局警方指出，施男經檢測未涉及酒駕或毒駕；伍男因頭部及身體多處傷勢嚴重，第一時間無法進行酒測，相關數值仍待醫院回報確認。詳細肇事原因與肇責比例有待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。