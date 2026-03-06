快訊

死刑犯怕被槍決 緊抓「精神障礙」要求補充憲判8...憲法法庭不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

憲法法庭2024年憲判8號判決提高死刑與執行門檻，死刑犯林旺仁、連佐銘、施智元、唐霖億、劉華崑認為判決主文第9項「刑事訴訟法及監獄行刑法等相關規定，就未達心神喪失程度之上開精神障礙或其他心智缺陷者，欠缺不得執行死刑之規定」所指「相關規定」，未指明包含「執行死刑規則」，聲請補充判決及暫時處分，憲法法庭不受理。

林旺仁因不滿妻子去基隆卡拉OK店上班，數度打電話到店裡質問和員工爭執；2004年6月16日晚間，林朝卡拉OK店樓梯扔汽油瓶並引燃，釀五死。法院審理時林雙手交叉胸前說「我有神經病，我最大」，一再以腦部受傷、會忘事卸責，2011年最高法院判死定讞。

在憲判8號判決出爐後，法務部長鄭銘謙去年1月16日簽准死刑命令，2013年犯下情殺性侵案、絞死王姓前女友及王女母親的黃麟凱伏法，肢解女恩人的死囚歐陽榕今年1月25日因器官衰竭死亡，目前仍有35名死囚待槍決。

林旺仁等5人的聲請內容如出一轍，皆指憲判8號判決的主文第9項沒有指明包含「執行死刑規則」，主張有法規範標的脫漏瑕疵，應予補充，這個瑕疵也讓法務部在2025年4月18日修正施行的執行死刑規則，未增訂「因精神障礙或其他心智缺陷致受刑能力有所欠缺之受死刑之諭知者，不得執行死刑」規定。

這5人也認為法務部在憲法法庭判決後，未踐行「有關機關」應檢討修正相關規定及不得執行死刑的義務，判決主文第9項有關受刑能力的諭知，程序面要求不足，未賦予個案充足的憲法保障。5人認為法務部修正的死刑規則，使得他們的生命權「可能遭受難以回復之重大損害」，因此也聲請暫時處分。

由大法官呂太郎、蔡宗珍、朱富美組成的憲法法庭第二審查庭指出，當事人就憲法法庭裁判聲請補充判決，須以原聲請案聲請標的之一部，裁判有脫漏為前提；如聲請補充判決的事項，不是原聲請案聲請標的一部分，或與原聲請案聲請標的無關，則無裁判脫漏可言，聲請補充判決就不合法。

第二審查庭認為林旺仁等5人只是以一己之見，主張判決有瑕疵或不足，不符合聲請補充判決要件，5件聲請各依憲法訴訟法規定以一致決裁定不受理，暫時處分一併駁回。

林旺仁犯下基隆「女人心卡拉ＯＫ店」縱火案，釀5死，他認為憲法法庭前年憲判8號判決有「脫漏瑕疵」，聲請補充判決及暫時處分，憲法法庭不受理。資料照片。記者王宏舜／攝影
林旺仁犯下基隆「女人心卡拉ＯＫ店」縱火案，釀5死，他認為憲法法庭前年憲判8號判決有「脫漏瑕疵」，聲請補充判決及暫時處分，憲法法庭不受理。資料照片。記者王宏舜／攝影

