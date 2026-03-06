不滿軍中遭霸凌！海軍陸戰隊新兵休假「人間蒸發」 逃兵下場慘了

桃園許姓男子抽中海軍陸戰隊，2023年9月間前往屏東海陸新兵訓練中心砲兵營服役，因不滿在軍中遭同袍毆打卻未獲處理，趁著2024年2月農曆新年放假後拒絕回營，在外逃亡近四月，直到6月間在台中落網，桃園地院簡判，依無故離去職役逾30日罪，判刑4月，得易科12萬元，可上訴。

起訴指出，20歲許男於2024年9月30日入伍，服役於海軍陸戰隊新兵訓練中心砲兵營砲三連二兵，撐過三個月軍旅生活，2025年2月9日上午7時，許男獲休假離營，依規定須於當晚9時前準時收假返回部隊，由於他主觀認為在軍中遭到同袍毆打，單位卻不處理的態度，讓他有了「不如歸去」念頭，刻意不歸並切斷相關聯繫，開始棄役潛逃。

許男離營後藏匿於不明地點，展開長達數月逃亡生活，不但未與部隊聯絡，期間甚至多次向幹部謊稱將返營時間，卻始終未履行，使得部隊幹部必須動員人力四處查找他的行蹤，不僅耗費單位行政與管理資源，也影響部隊運作與紀律，全案交由憲兵指揮部桃園憲兵隊調查，移送桃園地檢署偵辦。

偵辦期間許男疑似回詐騙集團擔任車手，檢方傳喚二次未到庭後發布通緝令，直到去年6月間遭台中警方逮獲，檢方認為，許身為現役軍人，本應遵守部隊紀律、履行職役責任，卻逾假未歸並長期逃避職役，破壞軍紀與部隊管理，依陸海空軍刑法無故離去職役逾6日罪起訴，建請法院從重量刑，以維軍紀。

案件移交桃園地院審理，遭收押的許男出庭時，坦承逾期未返營，並辯稱由於自己在部隊期間曾遭同袍毆打，但未獲妥善處理，因此才選擇離開部隊、不願返營。

法官著手寫判決期間，發現許男自去年2月9日逾假未歸後，同年3月20日遭桃園地檢署發布通緝，直到6月10日晚間8時56分在台中市被警方查獲，離去職役時間遠比檢方計算「逾6日」還多倍，甚至超過近四個月之久。

為此，法官特別提訊收容在誠正中學的許男，再次確認他離營與落網的時間，實際精算應該近四個月，當面告知本案將變更起訴法條，改依刑期較重3年以上10年以下的「無故離去職役逾30日罪」進行簡易判決。

法官審酌，許男身為現役軍人，卻長期逃避職役逾3個月，明顯違反國家法令與部隊紀律，行為確實應予非難；不過考量他在審理時坦承犯行，態度尚可，並斟酌其教育程度、家庭經濟狀況及所述犯案動機等情節，判處適當之刑，並諭知得易科罰金。